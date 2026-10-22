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საზოგადოება · 22 ოქტომბერი, 15:21

ნიკა რაჭველი: იმედი მაქვს, რომ მოვა უკეთესი დრო!

ჩემი ყოველდღიურობაა ტრამპი, კუშნერი, ვიტკოფი… ვენსი, რუბიო… ერთი ექსპერტი, მეორე ექსპერტი, მესამე ექსპერტი, მეოთხე, მეხუთე, მეათე… დრონები, ისკანდერები, ბალისტიკური რაკეტები, რეპეტიციები, კონცერტები… და რაც მთავარია სრულიად შესანიშნავი, მედგარი, გაუტეხელი, ნიჭიერი, პატრიოტი ადამიანების გარემოცვა!

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ნიკა რაჭველი: იმედი მაქვს, რომ მოვა უკეთესი დრო!
ნიკა რაჭველი: იმედი მაქვს, რომ მოვა უკეთესი დრო!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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