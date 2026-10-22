ნიკა რაჭველი: იმედი მაქვს, რომ მოვა უკეთესი დრო!
ჩემი ყოველდღიურობაა ტრამპი, კუშნერი, ვიტკოფი… ვენსი, რუბიო… ერთი ექსპერტი, მეორე ექსპერტი, მესამე ექსპერტი, მეოთხე, მეხუთე, მეათე… დრონები, ისკანდერები, ბალისტიკური რაკეტები, რეპეტიციები, კონცერტები… და რაც მთავარია სრულიად შესანიშნავი, მედგარი, გაუტეხელი, ნიჭიერი, პატრიოტი ადამიანების გარემოცვა!
კომპოზიტორი, დირიჟორი ნიკა რაჭველი:
საქართველოო ლამაზო,
სხვა საქართველო სად არის…
ვღიღინებ თემო ნაცვლიშვილის ულამაზეს მელოდიას ანა კალანდაძის საოცარ ლექსზე…
მეფიქრება საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, ვახო სანაიას დაპატიმრების მიზეზზე, პაატაზე, ანდროზე, მზიაზე და სხვა კარგ ადამიანებზე და კიდევ არა ერთ მოვლენაზე, რომელიც იწვევს ტკივილს, ნიჰილიზმს და სევდას…
ჩემი ყოველდღიურობაა ტრამპი, კუშნერი, ვიტკოფი… ვენსი, რუბიო… ერთი ექსპერტი, მეორე ექსპერტი, მესამე ექსპერტი, მეოთხე, მეხუთე, მეათე…
დრონები, ისკანდერები, ბალისტიკური რაკეტები, რეპეტიციები, კონცერტები… და რაც მთავარია სრულიად შესანიშნავი, მედგარი, გაუტეხელი, ნიჭიერი, პატრიოტი ადამიანების გარემოცვა!
იმედი მაქვს, რომ მოვა უკეთესი დრო!
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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