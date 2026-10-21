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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 13:57

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის სარჩელის განხილვაზე მოსამართლეების აცილების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის სარჩელის განხილვაზე მოსამართლეების აცილების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. მოსამართლეების აცილება ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და პარტია ლელომ მოთხოვეს. ენმ-მ მოსამართლეების სრულად აცილებაზე დააყენა შუამდგომლობა, ლელომ კი - 3 მათგანზე.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის სარჩელის განხილვაზე მოსამართლეების აცილების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის სარჩელის განხილვაზე მოსამართლეების აცილების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილაNEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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