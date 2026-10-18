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პოლიტიკა · 18 ოქტომბერი, 18:12

დეა მეტრეველი: უცნაური დამთხვევაა, რომ პარტიების აკრძალვის პროცესის ფონზე „მწერალთა სახლმა“ 17 ოქტომბერს უმასპინძლა პარტია „ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს“ წევრების და მხარდამჭერების შეხვედრას

„მწერალთა სახლში“ „ქართულ ოცნებასაც“ კი არ გაუკეთებია პარტიული იდეების განსახილველი ღონისძიება და სრულებით გაუგებარია, როგორ მოხდა, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი სივრცე დაეთმო პარტია „ერთიან ნეიტრალური საქართველოს“ და განსაკუთრეებულად საგანგაშო და ანტიკონსტიტუციური იდეების გარშემო მსჯელობას.

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დეა მეტრეველი: უცნაური დამთხვევაა, რომ პარტიების აკრძალვის პროცესის ფონზე „მწერალთა სახლმა“ 17 ოქტომბერს უმასპინძლა პარტია „ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს“ წევრების და მხარდამჭერების შეხვედრას
დეა მეტრეველი: უცნაური დამთხვევაა, რომ პარტიების აკრძალვის პროცესის ფონზე „მწერალთა სახლმა“ 17 ოქტომბერს უმასპინძლა პარტია „ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს“ წევრების და მხარდამჭერების შეხვედრასNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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