დავით მიროტაძე: საქართველოს მთავარი პრობლემა მხოლოდ ის არ არის, ვინ ზის დღეს ხელისუფლებაში
პოლიტიკოსი, დავით მიროტაძე:
საქართველოს მთავარი პრობლემა მხოლოდ ის არ არის, ვინ ზის დღეს ხელისუფლებაში.
უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, რატომ ვუბრუნდებით ათწლეულების განმავლობაში ერთსა და იმავე პრობლემებს, მიუხედავად იმისა, რომ იცვლებიან პარტიები, ლიდერები და პოლიტიკური ლოზუნგები?
პასუხი მხოლოდ ცალკეულ პოლიტიკოსებში არ უნდა ვეძებოთ. პრობლემა იმ სისტემაშია, რომელიც პოლიტიკური ძალაუფლების, ფინანსური რესურსების, მედიაგავლენისა და პირადი კავშირების ერთობლიობით საკუთარ თავს კვლავ და კვლავ აღადგენს.
ამ სისტემაში პოლიტიკა არა საზოგადოებრივი სამსახური, არამედ ძალაუფლებისა და სიმდიდრის შენარჩუნების საშუალებაა. პოლიტიკური გავლენა ქმნის ფინანსურ შესაძლებლობებს, ფინანსური რესურსები აძლიერებს პოლიტიკურ გავლენას, ხოლო მასზე დამოკიდებული საინფორმაციო სივრცე საზოგადოებას იმ დღის წესრიგს სთავაზობს, რომელიც ამ ურთიერთობების შენარჩუნებას ემსახურება.
ასე ყალიბდება ჩაკეტილი წრე, რომელშიც მოქალაქე ფორმალურად სახელმწიფოს მთავარი წყაროა, მაგრამ რეალურად ხშირად მხოლოდ სხვის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკური არჩევანის წინაშე დგას.
ამას ემატება კიდევ ერთი პრობლემა: ხელისუფლებები იცვლებიან, მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლის წესები - არა. საზოგადოებას ყოველთვის სთავაზობენ დაპირისპირებას პიროვნებებსა და პარტიებს შორის, მაშინ როდესაც გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხი უკანა პლანზე რჩება - ვინ აკონტროლებს ძალაუფლებას და რა მექანიზმით შეიძლება მოქალაქემ აიძულოს ხელისუფლება, ემსახუროს საზოგადოებას და არა საკუთარ თავს?
ამ საკითხის დასმით იწყება პოლიტიკური სისტემის რეალური ცვლილება.
ეს არ მიიღწევა მხოლოდ ახალი ლიდერის გამოჩენით, კიდევ ერთი პარტიის შექმნით ან არჩევნებში გამარჯვებით. თუ უცვლელი დარჩა ძალაუფლების კონტროლის მექანიზმები, ახალი ხელისუფლებაც იმავე სისტემის ნაწილად იქცევა.
ამიტომ საქართველოს სჭირდება არა უბრალოდ ხელისუფლების ჩანაცვლება, არამედ პოლიტიკური კლასის განახლება. ისეთი ადამიანების შემოსვლა პოლიტიკაში, რომლებიც პირად კეთილდღეობას, გავლენასა და ძალაუფლებას ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა არ დააყენებენ, მაგრამ ახალი ადამიანების გამოჩენაც საკმარისი არ არის.
მათ უნდა ჰქონდეთ საზოგადოებისგან მიღებული ნდობა, მკაფიო პასუხისმგებლობა და ისეთი პოლიტიკური გარემო, რომელშიც ხელისუფლების შეცდომების გაკონტროლება შესაძლებელი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ახალი სახეები ძველი წესების გამგრძელებლებად იქცევიან.
აქ ჩნდება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორ იქცევა უკმაყოფილო საზოგადოება ორგანიზებულ პოლიტიკურ ძალად?
საქართველოში ბევრი განათლებული, პროფესიონალი და პასუხისმგებლიანი ადამიანია, რომლებსაც ქვეყნის მდგომარეობა არ აკმაყოფილებთ. მათ შორის არიან მეცნიერები, სპეციალისტები, მეწარმეები, პედაგოგები, კულტურის წარმომადგენლები და მოქალაქეები, რომლებსაც საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობა სურთ, მაგრამ ეს რესურსი გაფანტულია. ადამიანები ხშირად ცალ-ცალკე საუბრობენ ერთსა და იმავე პრობლემებზე, ერთმანეთისგან იზოლირებულად მუშაობენ და საბოლოოდ ვერ ქმნიან ძალას, რომელსაც გადაწყვეტილებებზე რეალური გავლენის მოხდენა შეუძლია.
სისტემას კი ორგანიზებული ძალა უპირისპირდება და არა მხოლოდ ემოციური პროტესტი.
ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ამ ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება, საერთო ეროვნული ინტერესების განსაზღვრა და ისეთი პოლიტიკური პროცესის შექმნა, რომელიც პიროვნულ ამბიციებზე კი არა, პასუხისმგებლობაზე, კომპეტენციასა და საზოგადოებრივ კონტროლზე იქნება დაფუძნებული.
ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას ერთნაირი შეხედულება უნდა ჰქონდეს. აუცილებელია განსხვავებული აზრი, მაგრამ უნდა არსებობდეს პრინციპები, რომელთა გარშემოც საზოგადოება შეთანხმებას შეძლებს - სახელმწიფოს სუვერენიტეტი, კანონის უზენაესობა, სამართლიანობა, ეროვნული ინტერესების დაცვა და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება.
საქართველოს მომავალი არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, გამოჩნდება თუ არა კიდევ ერთი კეთილი მმართველი. ის უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, შევძლებთ თუ არა ისეთი პოლიტიკური სისტემის შექმნას, რომელშიც არც ერთი მმართველი არ იქნება უკონტროლო.
ეს არის განსხვავება ხელისუფლების შეცვლასა და პოლიტიკური კლასის შეცვლას შორის.
პირველი ადამიანების ჩანაცვლებაა. მეორე - წესების, პასუხისმგებლობისა და ძალაუფლების განაწილების გარდაქმნა.
სწორედ ამ ცვლილებისთვის არის საჭირო არა მხოლოდ უკმაყოფილო მოქალაქეები, არამედ მოქალაქეები, რომლებიც მზად არიან, ერთმანეთთან დაკავშირებული, პასუხისმგებლიანი და ორგანიზებული პოლიტიკური ძალა შექმნან.
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