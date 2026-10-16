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პოლიტიკა · 16 ოქტომბერი, 18:30

დავით მიროტაძე: საქართველოს მთავარი პრობლემა მხოლოდ ის არ არის, ვინ ზის დღეს ხელისუფლებაში

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დავით მიროტაძე: საქართველოს მთავარი პრობლემა მხოლოდ ის არ არის, ვინ ზის დღეს ხელისუფლებაში
დავით მიროტაძე: საქართველოს მთავარი პრობლემა მხოლოდ ის არ არის, ვინ ზის დღეს ხელისუფლებაშიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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