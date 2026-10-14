ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო

ჯორჯა მელონი: ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს

„ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს“, — განაცხადა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას. მისი თქმით, უკრაინის მხარდაჭერის პოლიტიკა არ შეიცვლება, რადგან კიევის დანებება — არა მშვიდობას, არამედ ევროპული ქალაქების ოკუპაციას მოიტანს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ჯორჯა მელონი: ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს
ჯორჯა მელონი: ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: მსოფლიო