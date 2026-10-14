ჯორჯა მელონი: ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს
„ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს“, — განაცხადა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას. მისი თქმით, უკრაინის მხარდაჭერის პოლიტიკა არ შეიცვლება, რადგან კიევის დანებება — არა მშვიდობას, არამედ ევროპული ქალაქების ოკუპაციას მოიტანს.
„ვერავინ დამარწმუნებს, რომ თავისუფლების დამცველთა დანებებას შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს“, — განაცხადა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას.
მისი თქმით, უკრაინის მხარდაჭერის პოლიტიკა არ შეიცვლება, რადგან კიევის დანებება — არა მშვიდობას, არამედ ევროპული ქალაქების ოკუპაციას მოიტანს.
„ვიცი, რომ ამის შესახებ დებატები მწვავეა, მათ შორის ამ პალატაში, მათ შორის ფრაქციებში. პატივს ვცემ და მესმის კიდეც, რადგან ამ პალატაში ომი არავის უნდა. ყველას გვინდა მშვიდობა. განსხვავება ის არის, თუ როგორ ვხედავთ მისი მიღწევის გზას.
უკრაინის მხარდაჭერა მშვიდობის ალტერნატივა არ არის — ეს არის ის, რაც მშვიდობას შესაძლებელს ხდის. რადგან თუ აგრესორს შეუძლია, მიზნად დაისახოს მოწინააღმდეგის დანებება, რა საჭიროა მოლაპარაკება? დანებება არ არის მშვიდობა, ეს დაპყრობაა. უკრაინამ რომ ხვალ შეწყვიტოს თავდაცვა, როგორც ბევრი იმედოვნებს ან გვთავაზობს, ჩვენ არ გვექნებოდა მშვიდობა. ჩვენ განვიხილავდით ევროპული ერის ოკუპაციას და საბჭოთა სტილის იმპერიალიზმის დაბრუნებას, რომელსაც ევროპა ნახევარი საუკუნის განმავლობაში იცნობდა.
პირადად მე, ის წლები არ მენატრება, არ მენატრება რუსული ტანკები, რომლებმაც პრაღასა და ბუდაპეშტში აჯანყებები ჩაახშეს, და არც ბერლინის კედელი. და ვერავინ დამარწმუნებს, რომ მათ დანებებას, ვინც საკუთარ თავისუფლებას იცავს, შეიძლება მშვიდობა ეწოდოს. მშვიდობა, რომელიც ჩვენ გვინდა, თუნდაც კონსენსუსის თვალსაზრისით ფასის გადახდით, არის სამართლიანი მშვიდობა, რადგან მხოლოდ სამართლიანი მშვიდობა შეიძლება იყოს ხანგრძლივი, მხოლოდ სამართლიანი მშვიდობა იცავს ევროპას და ჩვენს ინტერესებს.
ასე რომ, მთავრობის პოზიცია არ იცვლება. კიევის მხარდაჭერა, მშვიდობიან მოსახლეობაზე განსაკუთრებული ყურადღებით, მოსკოვზე ზეწოლა და ევროატლანტიკური ერთიანობა რჩება ჩვენი ქმედების საყრდენებად“, — განაცხადა მელონიმ.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.