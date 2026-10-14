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ნინი ქარსელაძე: ამას კი იმიტომ ვწერ, რომ ერთიკა არ დავარღვიო და წინასწარ გაგაფრთხილოთ, რა შეიძლება მოჰყვეს თქვენს მავნე აქტივობებს

ამიტომ გადავწყვიტე, სამართლებრივ გზას მივმართო და ეს საქმე ჩემს ადვოკატს მივანდო, რომელიც დღიდან არცერთი თქვენგანის უწმაწურობას და უტიფრობას არ დატოვებს ყურადღების მიღმა. ამას კი იმიტომ ვწერ, რომ ერთიკა არ დავარღვიო და წინასწარ გაგაფრთხილოთ, რა შეიძლება მოჰყვეს თქვენს მავნე აქტივობებს" | წერს მომღერალი ნინი ქარსელაძე სოციალურ ქსელში.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ნინი ქარსელაძე: ამას კი იმიტომ ვწერ, რომ ერთიკა არ დავარღვიო და წინასწარ გაგაფრთხილოთ, რა შეიძლება მოჰყვეს თქვენს მავნე აქტივობებს
ნინი ქარსელაძე: ამას კი იმიტომ ვწერ, რომ ერთიკა არ დავარღვიო და წინასწარ გაგაფრთხილოთ, რა შეიძლება მოჰყვეს თქვენს მავნე აქტივობებსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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