გია ხუხაშვილი: ისინი უკვე თეორიულადაც ვეღარ იქნებიან მომლაპარაკებლები ევრო-ინტეგრაციასთან დაკავშირებით
ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი: ევროპარლამენტმა უბრალოდ სანქციების რეკომენდაცია კი არ გასცა საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებზე, არამედ ბრალი დასდო მათ საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის დარღვევაში, ანუ ისინი კანონგარეშე გამოაცხადა…
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ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი:
ევროპარლამენტმა უბრალოდ სანქციების რეკომენდაცია კი არ გასცა საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებზე, არამედ ბრალი დასდო მათ საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის დარღვევაში, ანუ ისინი კანონგარეშე გამოაცხადა…
ისინი უკვე თეორიულადაც ვეღარ იქნებიან მომლაპარაკებლები ევრო-ინტეგრაციასთან დაკავშირებით.
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