ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

გია ხუხაშვილი: ისინი უკვე თეორიულადაც ვეღარ იქნებიან მომლაპარაკებლები ევრო-ინტეგრაციასთან დაკავშირებით

ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი: ევროპარლამენტმა უბრალოდ სანქციების რეკომენდაცია კი არ გასცა საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებზე, არამედ ბრალი დასდო მათ საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის დარღვევაში, ანუ ისინი კანონგარეშე გამოაცხადა…

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გია ხუხაშვილი: ისინი უკვე თეორიულადაც ვეღარ იქნებიან მომლაპარაკებლები ევრო-ინტეგრაციასთან დაკავშირებით
გია ხუხაშვილი: ისინი უკვე თეორიულადაც ვეღარ იქნებიან მომლაპარაკებლები ევრო-ინტეგრაციასთან დაკავშირებითNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

ყველა ამბავი: საზოგადოება