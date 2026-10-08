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სალომე სიმონია: დღეს ბათუმი რკინა-ბეტონისა და რუსების ქალაქად არის ქცეული

სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია: მამა შვილს მოეფერა და უთხრა, გარეთ დაგელოდები, შაურმა ვიყიდოთო. ეს იყო მათი ბოლო საუბარი და ჩახუტება. ზუსტად 5 წლის წინ, ამ დღეს, ბათუმში კორპუსი ჩამოინგრა. რასაც 3 ბავშვი და 6 ზრდასრული ემსხვერპლა.

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სალომე სიმონია: დღეს ბათუმი რკინა-ბეტონისა და რუსების ქალაქად არის ქცეული
სალომე სიმონია: დღეს ბათუმი რკინა-ბეტონისა და რუსების ქალაქად არის ქცეულიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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