ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

პაატა იმნაძე: თუ მართლა შავი ჭირი იყო, მოუვლიან ადგილზე... ჩვენთვის არავითარი რისკი არაა

“თუ მართლა შავი ჭირი იყო, მოუვლიან ადგილზე, დღეს ეს პრობლემა აღარაა. იქაც არ გავრცელდება. ჩვენთვის არავითარი რისკი არაა” - განაცხადა “ინტერპრესნიუსთან” დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ და აღნიშნა, რომ “სამწუხაროდ, ძალიან გაურკვეველია იქ რა მოხდა”.

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
პაატა იმნაძე: თუ მართლა შავი ჭირი იყო, მოუვლიან ადგილზე... ჩვენთვის არავითარი რისკი არაა
პაატა იმნაძე: თუ მართლა შავი ჭირი იყო, მოუვლიან ადგილზე... ჩვენთვის არავითარი რისკი არააNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

ყველა ამბავი: საზოგადოება