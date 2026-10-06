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საზოგადოება

ამირან გამყრელიძე: როგორც 2014 წელს ებოლას ეპიდემიის დროს, როცა საფრთხე შორს იყო, მაგრამ მზადყოფნის რეჟიმი მაინც ამოქმედდა, ახლაც მსგავსი ნაბიჯებია საჭირო

არ მგონია, ახლა დიდი პანიკის საფუძველი იყოს, თუმცა მომხდარი საყურადღებოა. რუსეთის ოფიციალური უწყებები აცხადებენ, რომ ლაბორანტი არადიფერენცირებული პნევმონიით გარდაიცვალა და შავ ჭირს უარყოფენ. თუმცა, სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციითა და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღებიდან გამომდინარე, საქმე სხვაგვარადაა.

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ამირან გამყრელიძე: როგორც 2014 წელს ებოლას ეპიდემიის დროს, როცა საფრთხე შორს იყო, მაგრამ მზადყოფნის რეჟიმი მაინც ამოქმედდა, ახლაც მსგავსი ნაბიჯებია საჭირო
ამირან გამყრელიძე: როგორც 2014 წელს ებოლას ეპიდემიის დროს, როცა საფრთხე შორს იყო, მაგრამ მზადყოფნის რეჟიმი მაინც ამოქმედდა, ახლაც მსგავსი ნაბიჯებია საჭიროNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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