ზვიად ტომარაძე: ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთ
ჩრდილოეთ ირლანდიისა და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშს, რომელიც 0-0 დასრულდა, ,,ერი და სახელმწიფოს” დამფუძნებელი, ზვიად ტომარაძე ეხმაურება: ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთ.
ჩრდილოეთ ირლანდიისა და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშს, რომელიც 0-0 დასრულდა, ,,ერი და სახელმწიფოს” დამფუძნებელი, ზვიად ტომარაძე ეხმაურება:
,,ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთ.
ნაკრებმა 4 თამაშში გაუშვა მხოლოდ 2 გოლი!
4 თამაშში იცით რამდენი გოლი გაუშვა ინგლისმა? სამი! ესპანეთმა და პორტუგალიამ: ოთხ-ოთხი!
იტალიამ, ნიდერლანდმა და ბელგიამ: ხუთ-ხუთი;
დანიამ და ჩეხეთმა: შვიდ-შვიდი; ნორვეგიამ და სერბეთმა რვა-რვა! თურქეთმა: თერთმეტი და ხორვატიამ: თორმეტი!
მეკარემ აიღო პენალტი და თამაშის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა!
დავამყარეთ რეკორდი პასებში, მართალია თითქმის ყველა უკან, მაგრამ პასი, პასია!
გვქონდა საგოლე მომენტები, კუთხურები და აუტებიც!
10 დღეში 4 თამაშის ჩატარების ფონზე 2 ქულა კარგი შედეგია! იცით ასევე 4 თამაშიდან რამდენი ქულა აქვთ თურქეთს, სერბეთს, ჩეხეთს და რუმინეთს? ნული!
კომენტატორებმა ლომინაძე კარგად შემოვიდაო, რა თქმა უნდა! ბრწყინვალედ!“
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