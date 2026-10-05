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ზვიად ტომარაძე: ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთ

ჩრდილოეთ ირლანდიისა და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშს, რომელიც 0-0 დასრულდა, ,,ერი და სახელმწიფოს” დამფუძნებელი, ზვიად ტომარაძე ეხმაურება: ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთ.

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ზვიად ტომარაძე: ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთ
ზვიად ტომარაძე: ყველაფრის გაპრავება შეიძლება, აბა “ტვ იმედის” მსგავსად პოზიტიურად შევხედოთNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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