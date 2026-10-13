ალექსანდრე რაქვიაშვილი: იმის ნაცვლად დავინახოთ მასშტაბი რამდენ ფულს ართმევს მთავრობა მოსახლეობას და რამდენს ფლანგავს, იმაზე ვმსჯელობთ პენსია 400 იყოს თუ 1000 (ვიდეო)
წინა წელს 400 მილიონი დავხარჯეთ რთველზე... კახელ გლეხს გადავუხადეთ 400 მილიონი ყურძენში, რომელიც არავის სჭირდება, გავაკეთეთ სპირტი, რომელიც არ იყიდება და ახლა სავსეა რეზერვუარები სპირტით. რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, გადასაყრელი ყურძნის დაფინანსება თუ ამ ფულის პენსიონერისთვის მიცემა? ამის გარდა კიდევ უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება.
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