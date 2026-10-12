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რომან გოცირიძე: ტრამპის ეს ნაბიჯი ვერ შეცვლის შუალედური არჩევნების შედეგებს. ძალიან დიდი ალბათობით, 2 ნოემბერს ის წააგებს არჩევნებს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში და...

ტრამპის მოწოდება, რომ უკრაინამ ზელენსკი ახალი პრეზიდენტით ჩაანაცვლოს რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე იერიშების გამო, იმავე პოლიტიკური თამაშის გაგრძელებაა: ის ცდილობს გლობალურ ბაზარზე საწვავის გაძვირება სრულად უკრაინას გადააბრალოს.

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რომან გოცირიძე: ტრამპის ეს ნაბიჯი ვერ შეცვლის შუალედური არჩევნების შედეგებს. ძალიან დიდი ალბათობით, 2 ნოემბერს ის წააგებს არჩევნებს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში და...
რომან გოცირიძე: ტრამპის ეს ნაბიჯი ვერ შეცვლის შუალედური არჩევნების შედეგებს. ძალიან დიდი ალბათობით, 2 ნოემბერს ის წააგებს არჩევნებს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში და...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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