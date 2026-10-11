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ირაკლი ტაბლიაშვილი: ვის აქვს იმედი, რომ ზალუჟნი ზელენსკიზე რბილი იქნება? მოკლედ, საგიჟეთია!

არც რუსეთში იციან არაფერი უკრაინასთან ენერგეტიკული ზავის შესახებ და არც კიევში იციან არაფერი რუსეთთან ენერგეტიკული ზავის თაობაზე! შესაბამისად, პარადოქსული ვითარებაა - ან მოსკოვი ტყუის და კიევი მალავს, ან ტრამპი... ამბობს იმას, რაც უნდა რომ თქვას, მაგრამ, საფუძველსმოკლებულია!

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ირაკლი ტაბლიაშვილი: ვის აქვს იმედი, რომ ზალუჟნი ზელენსკიზე რბილი იქნება? მოკლედ, საგიჟეთია!
ირაკლი ტაბლიაშვილი: ვის აქვს იმედი, რომ ზალუჟნი ზელენსკიზე რბილი იქნება? მოკლედ, საგიჟეთია!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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