ირაკლი ტაბლიაშვილი: ვის აქვს იმედი, რომ ზალუჟნი ზელენსკიზე რბილი იქნება? მოკლედ, საგიჟეთია!
არც რუსეთში იციან არაფერი უკრაინასთან ენერგეტიკული ზავის შესახებ და არც კიევში იციან არაფერი რუსეთთან ენერგეტიკული ზავის თაობაზე! შესაბამისად, პარადოქსული ვითარებაა - ან მოსკოვი ტყუის და კიევი მალავს, ან ტრამპი... ამბობს იმას, რაც უნდა რომ თქვას, მაგრამ, საფუძველსმოკლებულია!
ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი:
არც რუსეთში იციან არაფერი უკრაინასთან ენერგეტიკული ზავის შესახებ და არც კიევში იციან არაფერი რუსეთთან ენერგეტიკული ზავის თაობაზე!
შესაბამისად, პარადოქსული ვითარებაა - ან მოსკოვი ტყუის და კიევი მალავს, ან ტრამპი... ამბობს იმას, რაც უნდა რომ თქვას, მაგრამ, საფუძველსმოკლებულია!
მოდი, მაინც ვიფიქროთ, რომ მოსკოვი და კიევი არ ამხელენ იმას, რაც გაამხილა ტრამპმა; ანუ - "ენერგეტიკული ზავი" არსებობს!
და თუ არსებობს, მაშინ რუსეთს არ უნდა დაებომბა ხარკოვში არსებული ენერგოსისტემის ობიექტი... ხომ არ ვცდები?
კარგი, დავუშვათ და ეს ინერციაა... და, აი, ხვალ ორმხრივად შეწყდება ცეცხლი!
ახლა კი მთავარი - "ენერგეტიკული ზავი" (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ცეცხლის ყველგან შეწყვეტას არ ნიშნავს!
ბრძოლები მთელ პერიმეტრზე გაგრძელდება... რაც იმას ნიშნავს, რომ არჩევნები ვერ! ჩატარდება... ანუ - ზელენსკი არსად წავა!
მაგრამ, აქაც... ოქეი... ვთქვათ და არჩევნები ჩატარდა
ვინ დაუშლის ზელენსკის მასში მონაწილეობას? და საერთოდ, ვინ თქვა, რომ ასე მაგალითად ზალუჟნი ნაღდად იქნება მისი ოპონენტი?
ოქეი... ვთქვათ და იქნება - აპრიორი გაიმარჯვებს? და კიდევ ერთი ოქეი - ვთქვათ და გაიმარჯვებს, ვის აქვს იმედი, რომ ზალუჟნი ზელენსკიზე რბილი იქნება?
მოკლედ, საგიჟეთია!
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.