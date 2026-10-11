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რომან გოცირიძე: რუსეთი, სავარაუდოდ, გააგრძელებს შანტაჟს და გააფართოებს სასურსათო ემბარგოს, რომელიც უკვე დაგვიწესა

რუსეთი, სავარაუდოდ, გააგრძელებს შანტაჟს და გააფართოებს სასურსათო ემბარგოს, რომელიც უკვე დაგვიწესა. კვლავ გაახსენდებათ ლუგარის ლაბორატორია და მოითხოვენ მის დახურვას, რომელსაც რუსული პროპაგანდა მოწამლული კოღოებისა და ღამურებისგან მომდინარე საფრთხეებით გაამყარებს.

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რომან გოცირიძე: რუსეთი, სავარაუდოდ, გააგრძელებს შანტაჟს და გააფართოებს სასურსათო ემბარგოს, რომელიც უკვე დაგვიწესა
რომან გოცირიძე: რუსეთი, სავარაუდოდ, გააგრძელებს შანტაჟს და გააფართოებს სასურსათო ემბარგოს, რომელიც უკვე დაგვიწესაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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