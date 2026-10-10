ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

ირაკლი ტაბლიაშვილი: მთელი მსოფლიო რომ ახტეს და დახტეს... ყველა რომ დაეთანხმოს ტრამპს!.. პირი რომ შეკრან!.. დახმარება რომ შეუწყვიტონ! უკრაინა მაინც გაიმარჯვებს!

არანაირი კავშირი-კორელაცია არაა რუსეთის გადამამუშავებელი ქარხნების დაბომბვასა და ამერიკელი ფერმერებისათვის დიზელის ფასის გაძვირებაში! აშშ დღემდე ყიდის 6 000 000 ტონა დიზელს ყოველთვიურად! დიზელის ფასი იმიტომაა ძვირი, რომ ნავთობის ფასია დიდი! ნავთობი კი იმიტომაა ძვირი, რომ ვერ მოგვარდა ჰორმუზის სრუტის პრობლემა!

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ირაკლი ტაბლიაშვილი: მთელი მსოფლიო რომ ახტეს და დახტეს... ყველა რომ დაეთანხმოს ტრამპს!.. პირი რომ შეკრან!.. დახმარება რომ შეუწყვიტონ! უკრაინა მაინც გაიმარჯვებს!
ირაკლი ტაბლიაშვილი: მთელი მსოფლიო რომ ახტეს და დახტეს... ყველა რომ დაეთანხმოს ტრამპს!.. პირი რომ შეკრან!.. დახმარება რომ შეუწყვიტონ! უკრაინა მაინც გაიმარჯვებს!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: საზოგადოება