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ბექა კობახიძე: 1921 წელს მშვიდად რომ შეხვდა ოკუპაციას, ეგ ხალხი ვერაფრით იფიქრებდა, რომ რუსები 20 წელიწადში მათ შვილებს ომში გარეკავდნენ

ისტორიაში ხშირად არის, რომ მიმდინარე მომენტი გემრიელია, კომფორტულია, ზანტი და უდარდელი ცხოვრება დადგა, მაგრამ ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ სწორედ ეს მცონარე წლები ამზადებს დიდ კატასტროფას.

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ბექა კობახიძე: 1921 წელს მშვიდად რომ შეხვდა ოკუპაციას, ეგ ხალხი ვერაფრით იფიქრებდა, რომ რუსები 20 წელიწადში მათ შვილებს ომში გარეკავდნენ
ბექა კობახიძე: 1921 წელს მშვიდად რომ შეხვდა ოკუპაციას, ეგ ხალხი ვერაფრით იფიქრებდა, რომ რუსები 20 წელიწადში მათ შვილებს ომში გარეკავდნენNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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