არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი: რაზე დაყრდნობით ამბობს პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, რომ საქართველოს ეკლესია სავსებით სამართლიანად არ აღიარებს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალურობას? ეს როდის თქვა სინოდმა?
არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი: იმედს ვიტოვებ, რომ სინოდში აღმოჩნდებიან ისეთი მღვდელმთავრები, რომლებიც პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის ასეთ თავნებობას აღმოფხვრიან, ჩვენი ეკლესიის კურსს არ შეცვლიან, დარჩებიან მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიების რიგში ქრისტესმიერი ერთობის ერთგული და არ გახდებიან მოსკოვის პატრიარქის განხეთქილების მსხვერპლი.
არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი:
პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ TV1-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ „კანონიკური ხელდასხმის არმქონე პიროვნების ცნობა და მიღება, როგორც საეკლესიო იერარქისა, არ შეიძლება”. მან ასევე თქვა, რომ „საქართველოს ეკლესია სავსებით სამართლიანად არ აღიარებს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას”.
მე ვეკითხები პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძეს და ქორეპისკოპოს თეოდორე ჭუაძეს: ვის არ აქვს ხელდასხმა? კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტ ეპიფანეს? რომელი საეკლესიო სამართლით თვლით, რომ მსოფლიო პატრიარქის მიერ ხელდასხმული ეკლესიის მეთაური არ არის ხელდასხმული? გამოდის, რომ აღიარებთ მხოლოდ მოსკოვის პატრიარქის ხელდასხმას და არ აღიარებთ მსოფლიო პატრიარქის ხელდასხმასა და ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების მიერ აღიარებას. რომელი სამართლის მიხედვით და სრულიად კანონიკურად მიგაჩნიათ, რომ უკრაინის ეკლესიის მეთაური არ არის ხელდასხმული და არ არის კანონიკური?
თუ თქვენ თვლით, რომ უკრაინის ეკლესიის მეთაური არ არის ხელდასხმული და კანონიერი, მაშინ გამოდის, რომ თქვენ არ აღიარებთ კონსტანტინეპოლის პატრიარქს მსოფლიო პატრიარქად და თანასწორთა შორის პირველად. ამით სრულიად ეთანხმებით მოსკოვის პატრიარქ კირილ გუნდიაევის მიერ მსოფლიო პატრიარქის არცნობას.
ასევე მაინტერესებს, რაზე დაყრდნობით ამბობს პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, რომ საქართველოს ეკლესია სავსებით სამართლიანად არ აღიარებს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალურობას? ეს როდის თქვა სინოდმა? როდის დაადასტურა, რომ არ აღიარებს უკრაინის ეკლესიას? როცა პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე თავის აზრებს ეკლესიის აზრად ასაღებს, გამოდის, რომ ის საკუთარ თავს სინოდზე მაღლა აყენებს. სად არის სინოდი? რატომ დაიკარგა საქართველოს ეკლესიაში სინოდის ხმა?
პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე ასევე ამბობს: „მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური ნორმები, საკლესიო სამართლის ნორმები არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს ეკლესიისთვის და ჩვენ მას ყოველთვის ვიცავდით და ყოველთვის დავიცავთ”. საიდან ამბობს ამას პროტოპრესვიტერი, რაზე დაყრდნობით ამბობს?
ნუთუ არ აღიარებს 1917 წლის 25 მარტს საქართველოს ეკლესიის მიერ საკუთარი დამოუკიდებლობის, ანუ ავტოკეფალიის, აღდგენას? პროტოპრესვიტერის თქმით, კათალიკოსი კირიონ II იყო თვითმარქვია და საკლესიო სამართლის დამრღვევი, რადგან საქართველოს მიერ ავტოკეფალიის გამოცხადებას არ ცნობდა არც რუსეთის ეკლესია და არც რომელიმე ადგილობრივი ეკლესია. ასეთ შემთხვევაში გამოდის, რომ კათალიკოსი კირიონ II არ არის წმინდანი, არამედ არის თვითმარქვია.
საქართველოს სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის რექტორი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე როცა ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ადვილი წარმოსადგენია, თუ რა მდგომარეობაშია საქართველოს ეკლესიაში ქრისტიანული სამართალი თუ კანონიკა.
იმედს ვიტოვებ, რომ სინოდში აღმოჩნდებიან ისეთი მღვდელმთავრები, რომლებიც პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის ასეთ თავნებობას აღმოფხვრიან, ჩვენი ეკლესიის კურსს არ შეცვლიან, დარჩებიან მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიების რიგში ქრისტესმიერი ერთობის ერთგული და არ გახდებიან მოსკოვის პატრიარქის განხეთქილების მსხვერპლი.
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