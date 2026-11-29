დავით ჩხეიძე: შეუპოვრობა, თანმიმდევრულობა, გულწრფელობა, ერთმანეთის გათვალისწინება თუ დააკლდათ პარტიებს, აღმოაჩნდა საზოგადოებას...
დავით ჩხეიძე:და ჩვენ აუცილებლად გავალთ ბოლოში. გზადაგზა შესაფერისი მახასიათებლების მქონე პარტიებიც წამოგვეწევა. და გავიმარჯვებთ, რადგან ყოველდღიურად ვიმარჯვებთ.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი დავით ჩხეიძე:
ორი წელია, აქციაზე ვდგავარ. და ყველა დიდი შეკრების შემდეგ ერთი და იგივე ალგორითმი თამაშდება.
იქვე იწყება პარტიული დაპირისპირება და მთელი მეორე დღე ეთმობა მის გარჩევას.
მეც ამას ყოველ ჯერზე ვწერ და ვინც მკითხულობს, მან ეს კარგად იცის.
როგორ აკეთებს ამას, არ ვიცი, მაგრამ ეს აწყობს რეჟიმს და ყოველ ჯერზე ვიღაც უსრულებს.
საზოგადოების გულწრფელი ერთიანობა იფარება უმნიშვნელო პარტიული კინკლაობით.
უმნიშვნელო იმ საფრთხესთან შედარებით, რაც რეჟიმია.
ხან ს.ზურაბიშვილს უპირისპირდება პ.ბურჭულაძე, ხან „ლელოს“ უპირისპირდება „ნაციონალური მოძრაობა“, ხან „სოციალ-დემოკრატებს“… ზოგჯერ პირიქით;
გუშინ იყო შაბათი. წელიწადზე მეტია, პარტიულები და არაპარტიულები ყოველ შაბათს დავდივართ მარშებით.
რაც ავლაბარში გადავიდა, ვხვდები ბარათაშვილის ხიდზე. არ ვუღალატე ტრადიციას და ორგანიზატორებს და ისევ იქ დავხვდი.
თან ალიანსის მიერ გამოცხადებული ადგილიდან მსვლელობა შემოგვიერთდებოდა ხიდთან.
ბევრი თანამებრძოლი იყო, მაგრამ ბევრი უცნობი ადამიანიც, რადგან „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ განაცხადა, რომ ავლაბრიდან წამოვიდოდა.
დავუცადე თსუ-ს მსვლელობას, რომელიც ზღვასავით იყო, არ დასრულდა, და ავედი თავისუფლების მოედანზე.
ავლაბრის მარში უფრო მცირე იყო, რადგან მარშის ბევრი წევრი თსუ-სთან მივიდა.
ზოგადად, აქვე მინდა ვთქვა: საზოგადოება პარტიულად არ გაყოფილა, ადგილმდებარეობით - ძირითადად ყველა თსუ-სთან წავიდა, მხოლოდ ნაწილი - ავლაბარში.
არა მხოლოდ კვლევებით - ხალხში პოლიტიკოსების მიმართ ყურადღება, ინტერესი ნაკლებია.
მათ შესახებ ნაკლებს საუბრობენ, მათ ნაკლებად უსმენენ, მათი გამოსვლებისას იშლებიან, არ არის არც ტაში, არც ოვაცია.
რაც საუკეთესო შესაძლებლობა არის ახალი პარტიების დასაფუძნებლად და მცირე პარტიების გასაძლიერებლად.
ამიტომ მე ვგულშემატკივრობ თითოეულ პარტიას, რომელიც ცდილობს გადარჩენას, მაგალითად, „ნაციონალურ მოძრაობას“.
და „ფედერალისტებს“, „ახლებს“, „დროას“, „გირჩს“, რომლებიც ცდილობენ, დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებას.
მათი ჩამოყალიბება და გაძლიერება „ნაციონალური მოძრაობისგან“ და მ.სააკაშვილის პიროვნებისგან გამიჯვნაზე, დისტანცირებაზე გადის.
ასევე ახალ პარტიებს: „თავისუფლების მოედანს“, „სოცდეკებს“, „ჯერ საქართველოს“…
ეს ბუნებრივი პარტიული კონკურენციის, გაჯიბრების, ("ჯიბრის") პროცესია. რამდენად და ვისთვის წარმატებული - ამას დრო აჩვენებს.
არც ერთი არ მოგწონს? დააფუძნე საკუთარი, ახალი; იბრძოლე, გადარჩი, გაძლიერდი და გაიმარჯვე.
ახლა, რაც გუშინ მოხდა: მე ლიბერალი ვარ და არ მიმაჩნია, რომ ძლიერის დასუსტებით სუსტი ძლიერდება.
ასევე ვხედავ, როგორი დემონიზაცია მოახდინეს პირადად პრეზიდენტ მ.სააკაშვილის და ამით რეჟიმი როგორ აშავებს საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციას;
სახელმწიფოს რეალურად დაფუძნების ცხრაწლიან პერიოდს და ყველა პოლიტიკოსს, რომელიც რაიმე ფორმით იყო დაკავშირებული მის მმართველობასთან.
ასევე ვხედავ, როგორ მიზანმიმართულად ხდება ყველა ადამიანის დადანაშაულება უკვე ყბადაღებულ „ნაცობაში“, ვინც აქციაზე დადის.
მაგრამ ასევე ვხედავ, შეიძლება ამიტომაც, როგორ უხეშად ცდილობს „ნაციონალური მოძრაობა“ თავის გადარჩენას.
უხეშობა არის ჩემთვის, როდესაც მოდის მსვლელობა და ამ მსვლელობას წინ აფარებული აქვს უამრავი რაოდენობის და სხვადასხვა სიდიდის პრეზიდენტ მ.სააკაშვილის ბანერი და დროშა.
უხეშობა არის, რომ ყველა აქციის მისაკუთრებას ცდილობს პარტია, ყველა პატიმრის, ყველა მოძრაობის და საზოგადოებრივი აქტივობის.
28 ნოემბრამდე ვკითხულობდი, სად მიდის „ნაციონალური მოძრაობა“, თუ თსუ-სთან შეკრება ხდება „ალიანსის“ ორგანიზებით. ბოლო დრომდე პასუხი არ იყო.
ერთი დღით ადრე გამოცხადდა, რომ ავლაბრის მეტროსთან. ამან მე არ შემაშინა, რადგან არ მაწუხებს რეჟიმის პროპაგანდა პარტიის წინააღმდეგ;
ვერავინ დამწამებს ცილს, რომ ვემხრობოდი მაშინდელ უსამართლობას, მეტადრე ვიყავი პარტიის წევრი ან მაღალჩინოსანი.
ჩამოიარა მარშმა, ბევრი ბანერით და დროშით; გადაღებისას კამერა არ ამირიდებია, მიუხედავად იმისა, რომ მარში შთანთქა პარტიულმა სიმბოლიკამ.
ავედით თავისუფლებაზე, სადაც, როგორც ჩანს, "ფედერალისტებმა" აღმართეს საკუთარი ბანერი - გადახაზული ბ.ივანიშვილის და მ.სააკაშვილის გამოსახულებებით, რასაც მოჰყვა დაპირისპირება.
მე ამ ბანერშიც ვერ ვხედავ გამოწვევას ჩვენი ბრძოლისთვის:
"მიშა" მიუღებელია ჩემთვის; გეჭიროს მისი დროშა. "მიშა" მისაღები და საპატივცეულოა ჩემთვის - გადახაზე. საბოლოოდ სინდისმა და საზოგადოებამ გადაწყვიტოს.
მთავარია, რომ ჩვენ ვთანხმდებით, ერთად უნდა ვიდგეთ რეჟიმის წინააღმდეგ - ბოლომდე!
ჩემთვის დიდი ბანერიც გამომწვევია და პატიმრობაში მყოფი პრეზიდენტის გადახაზვაც.
მაგრამ რადგან პარტიებს მიაჩნიათ, რომ ამით ჩემს გულს იგებენ ან მოიგებენ ეცადონ. უბრალოდ აქამდე ამით მხოლოდ წააგეს.
ერთი ცდილობს აგაფაროს, მეორე ცდილობს გადახაზოს, მესამე არ აქცევს ყურადღებას და სხვადასხვა სოციალური თემა შემოაქვს: განათლება, ჯანდაცვა... ზოგი ყველაფერს ერთად.
პირადად ჩემი აზრია, რომ ამით პარტიებმა მხოლოდ წააგეს. რეჟიმი გახანგრძლივდა, რადგან შესაფერისი პოლიტიკური ალტერნატივა არ ჩანს.
საზოგადოებას რომ დაენახა მონოლითი, რომელიც ბევრი სხვადასხვა პოლიტიკოსისგან და ხედვისგან იქნებოდა შემდგარი, მაგრამ მტკიცე რეჟიმის პირისპირ, რეჟიმის პროპაგანდა - რომ ყველა ნაცია და უსამართლობა დაბრუნდება და ომი დაიწყება, თუ მხარს არ დამიჭერთ - ჩავარდებოდა.
ჩვენ წავედით უფრო შორი გზით; ახლა ყველა პატარა პარტიას ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს, დიდი „ნაციონალური მოძრაობა“ სუსტდება.
მის დასუსტებაში მონაწილეობს როგორც რეჟიმი, ისე პატარა პარტიები. ამიტომ აქვს დიდ პარტიას მის წინააღმდეგ შეთქმულების განცდა.
ამიტომ უხეშობს და ამ უხეშობის შედეგად ამიტომ იქმნება საპირისპირო განცდა, რომ „ნაციონალური მოძრაობა“ აწყობს რეჟიმს.
აწყობს გგონია, რადგან სადაც ბანერია იქვე "იმედი" და "პოსტ ტვ" ჩნდება და დაპირისპირებაც იწყება...
აწყობს გგონია, რადგან სასმართლოში ტელეფონს ვერ იღებ, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი მ.სააკაშვილი დაუსრულებლად საუბრობს სასამართლო დარბაზიდან…
არადა ამაზეც თამაშობს რეჟიმი, ოღონდ ეჭვი და დაპირისპირება გაღრმავდეს და რეჟიმის ტოლფარი მონოლითი ვერ შედგეს.
მოკლედ, რადგან ამ დიდი გზით წავედით, ერთადერთი რეცეპტია: ვისაც ვისი ბანერი უნდა, დაიჭიროს;
არც ერთმანეთზე თავდასხმა არის პრობლემა, უბრალოდ არ არის მომგებიანი თავად პარტიებისთვის.
ადრე ამით პროცესი ზიანდებოდა, ახლა თავად პარტიები ზიანდებიან.
საზოგადოება აღარ უსმენს, იშლება გამოსვლისას, ჩატეხილი ხიდი უფრო ტყდება.
ესეც არ არის ალბათ პრობლემა: მცირე პარტიები გაძლიერდებიან, ახლები შეიქმნებიან, უბრალოდ ამას ყველაფერს სჭირდება მეტი დრო.
გუშინ საზოგადოებამ დაამტკიცა, რომ დროისაც არ ეშინია, რადგან არ ეგუება რეჟიმის მავნებლობას.
პირიქით, იგივე პოლიტიკური ლოგიკით რეჟიმი იშლება, სუსტდება და ნადგურდება.
ამიტომ შეუპოვრობა, თანმიმდევრულობა, გულწრფელობა, ერთმანეთის გათვალისწინება თუ დააკლდათ პარტიებს, აღმოაჩნდა საზოგადოებას...
და ჩვენ აუცილებლად გავალთ ბოლოში. გზადაგზა შესაფერისი მახასიათებლების მქონე პარტიებიც წამოგვეწევა.
და გავიმარჯვებთ, რადგან ყოველდღიურად ვიმარჯვებთ.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…