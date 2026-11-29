პოლიტიკა · 29 ნოემბერი, 14:40
ბეჟან ჯავახია: ხანდახან იფიქრეთ, ᲗᲝᲠᲔᲛ ᲐᲨᲙᲐᲠᲐᲐ ᲥᲝᲪᲘ ᲓᲐᲒᲔმართათ!!!
ბეჟან ჯავახია: გზა ერთობისაკენ წარსულის სწორ გააზრებიდან მოდის. ერთხელ კიდევ გავიმეორებ. ეს ახალი არ არის.
ისტორიკოსი ბეჟან ჯავახია:
გზა ერთობისაკენ წარსულის სწორ გააზრებიდან მოდის.
ერთხელ კიდევ გავიმეორებ. ეს ახალი არ არის. ეს რუსული შეკვეთაა. რბილი ძალა - იმას გათქმევინებს, რაც მას უნდა. ასე იყო: 1921 წელს, ასე გაატოლეს ჟორდანია და ორჯონიკიძე, ან კიდევ 1992 წელს ზვიად გამსახურდია და ჯაბა იოსელიანი და ახლა კიდევ რაც დღეს ხდება მცდელობა გაატოლონ მიხეილ სააკაშვილი და ივანიშვილი.
ხანდახან იფიქრეთ,ᲗᲝᲠᲔᲛ ᲐᲨᲙᲐᲠᲐᲐ ᲥᲝᲪᲘ ᲓᲐᲒᲔმართათ!!!
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