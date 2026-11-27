ლევან ცუცქირიძე: “ოცნების ლოგიკით” მზია ამაღლობელი სილის გამო წლობით პატიმრობას იმსახურებს, ელენე ხოშტარია ციხეში კალაძის პლაკატზე წარწერის გამოა, ხოლო ბათუმში ...
ლევან ცუცქირიძე: ასე ხდება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ზურგს აქცევს საკუთარ ხალხს: მთავრობა, რომელსაც აღარც გარე მეგობრები დარჩა და აღარც ხალხი უჭერს მხარს, ყველას დასაცინად და აბუჩად ასაგდებად იხდის თავს და სამწუხაროდ, სახელმწიფოსაც არცხვენს.
"თავისუფლების მოედნის" ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ცუცქირიძე:
“ოცნების ლოგიკით” მზია ამაღლობელი სილის გამო წლობით პატიმრობას იმსახურებს, ელენე ხოშტარია ციხეში კალაძის პლაკატზე წარწერის გამოა, ხოლო ბათუმში სახელმწიფო ქონებასა და პოლიციაზე თავდამსხმელი ხულიგნები მეორე დღესვე გაათავისუფლეს. „ოცნების“ მინისტრის თქმით, მზია ამაღლობელი დამნაშავეა, ხოლო ხულიგნები “ქომაგები”. რამ გამოიწვია ეს ანომალია?
ასე ხდება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ზურგს აქცევს საკუთარ ხალხს: მთავრობა, რომელსაც აღარც გარე მეგობრები დარჩა და აღარც ხალხი უჭერს მხარს, ყველას დასაცინად და აბუჩად ასაგდებად იხდის თავს და სამწუხაროდ, სახელმწიფოსაც არცხვენს.
ყველამ, მათ შორის პოლიციაშიც, იცის, რომ ამ პარტიაში არ ადარდებთ ხალხისა და სახელმწიფოს ბედი. შესაბამისად, არ აღელვებთ არც მოქალაქის და არც პოლიციელის ღირსება და უსაფრთხოება. არც იმაზე ფიქრობენ, თუ რაოდენ დამცირებულად გრძნობენ თავს ის პოლიციელები, რომლებიც ხედავენ, რა მდგომარეობაში ჩააგდო ისინი ივანიშვილის რეჟიმმა. ბათუმში მომხდარი არეულობა, სამართალდამცველების მოუმზადებლობა და მოგვიანებით კი მათი დამცირება ამ რეჟიმის დანაშაულებრივი დამოკიდებულების ლოგიკური შედეგია.
“ოცნებაში” სულ არ ადარდებთ, თუკი პოლიციელს აიძულებენ იძალადოს თანამოქალაქეზე, ტროტუარზე დგომის ან პირბადის ტარების გამო დააკავოს, ან თავად იქცეს ცრუ მოწმედ. მათთვის მთავარია ფული და ძალაუფლება, მოქალაქეებსა და მათ შორის, პოლიციელებს მხოლოდ ამის მისაღწევად იყენებენ. არაერთი ამბავი გამიგონია, თუ რა გზებით ცდილობდნენ პატიოსანი პოლიციელები თავი აერიდებინათ თანამოქალაქეების წინააღმდეგ შეთითხნილ სამარცხვინო საქმეებში მონაწილეობისგან.
ისეთ ვითარებაში, რაც ბათუმში ვიხილეთ, ღირსეული სახელმწიფო პოლიციელებს არ მოახვედრებდა და მათაც საკმარისი პროფესიული მზაობა ექნებოდათ იმისათვის, რომ წესრიგი და ქვეყნის პრესტიჟი სათანადოდ დაეცვათ. ძლიერი, სუვერენული და „ორ ფეხზე მდგარი“ სახელმწიფო არც მეორე დღესვე გაათავისუფლებდა მოძალადე ხულიგნებს მაშინ, როდესაც საკუთარი თანამოქალაქეების წინააღმდეგ „ნულოვანი თანაგრძნობის“ პოლიტიკა ოფიციალურად აქვს გამოცხადებული. ეს ორმაგი, სამარცხვინო სტანდარტი „ქართული ოცნების“ უპრინციპობისა და სისუსტის კიდევ ერთი ნიმუშია.
რა უნდა ვქნათ ჩვენ? ერთობლივი ძალისხმევით და პოლიტიკური ორგანიზებით უნდა დავუბრუნოთ ძალაუფლება ხალხს, რომლის უფლებებსაც სახელმწიფო და პოლიცია დაიცავს. ეროვნული მმართველობით უნდა ავაშენოთ რეალურად ღირსეული ცხოვრება ყველასათვის - ქვეყანა, სადაც სამართლიანი წესრიგი იცავს ყველას და მათ მშვიდი ცხოვრების შესაძლებლობას აძლევს.
შევხვდებით ხვალ, 28 ნოემბერს, 19:00 საათიდან, თსუ-სთან ან ავლაბრის მეტროსთან, ბოლოს კი ყველანი თავისუფლების მოედანზე შევიკრიბებით.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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