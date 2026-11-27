პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 14:43
ლალი მოროშკინა: КТО КРОТ?
ლალი მოროშკინა: სასწრაფოდ დასაჭერია ის ნაძირალა, რომელმაც ფილიგრანულად დაგეგმა
ჟურნალისტი ლალი მოროშკინა:
განგაში!
ღალატია ღალატი!!!
შეეშვით ახლა მთელი მთავრობის ლანძღვას!
ისედაც მძიმე სიტუაციაა და ერთად დგომას ალტერნატივა არ აქვს! გადაიკითხეთ ნაციონალების კომენტარები, რომლებიც ხვალ მიტინგზე უხმობენ სრულიად თურქებს!
ახლა გესმით რა მოხდა?
სასწრაფოდ დასაჭერია ის ნაძირალა, რომელმაც ფილიგრანულად დაგეგმა
26.11.2026 და
მიუსადაგა
28.11.2026!!!
აბა დაფიქრდით ვინ მუშაობდა მთავრობაში ნაცებზე?
ვინ გადაკიდა "ოცნება" თავისივე ამომრჩეველს?
ვინ არია თამაშის წესები?
და ისევ ისმის
КТО КРОТ?
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რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
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ლევან მაჭავარიანი ევრობიუროკრატიაზე: ისინი საკუთარი ცრუ ნარატივების ტყვეობაში იმყოფებიან. 4-5 წლის განმავლობაში საქართველოსთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებით მათ ცრუ ნარატივები შექმნეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მათ უარი ვუთხარით საქართველოს პროქსი ქვეყნად გამოყენებაზე. მათ სურდათ ამის გამო „ქართული ოცნების“ ჩანაცვლება
იმედინიუსი
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