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უეფა-ს განცხადებით, უსაფრთხოების გამო შეხვედრის სტამბოლში ჩატარება შეუძლებელი იყო და აღნიშნული გადაწყვეტილება ამიტომ იქნა მიღებული.
ბათუმში, თურქეთის საფეხბურთო კლუბ „ბეშიქთაშისა“ და ისრაელის საფეხბურთო კლუბ „ჰაპოელ ბეერ-შევას“ მატჩის დროს, სტადიონზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო, სამართალდამცავებმა, სავარაუდოდ, რამდენიმე პირი დააკავეს.
დაკავებისას „ბეშიქთაშის“ გულშემატკივრები სამართალდამცავებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და სხვადასხვა საგანს ესროდნენ.
ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი პირია დაკავებული.
არსებული ინფორმაციით, დაპირისპირებისას რამდენიმე პირი დაშავდა. უეფა-ს განცხადებით, უსაფრთხოების გამო შეხვედრის სტამბოლში ჩატარება შეუძლებელი იყო და აღნიშნული გადაწყვეტილება ამიტომ იქნა მიღებული.
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