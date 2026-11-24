პოლიტიკა · 24 ნოემბერი, 18:16
უცნობი მიხეილ სააკაშვილზე: არ მევასებოდა ტიპი რა... ისედაც უკვე...
გია გაჩეჩილაძე (უცნობი) იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში.
"არ მევასებოდა ტიპი რა... ისედაც უკვე... პაეზდკები, ნაშები, მერე გამოვიდოდა ტელევიზორში და ეს გავაკეთე, გავანათე, იძახოდა. არ მევასებოდა" - აცხადებს გაჩეჩილაძე საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე, მიხეილ სააკაშვილზე.
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