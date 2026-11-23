ალექსანდრე კახა ლომაია: ის, რომ მერცი ამ კონტექსტში საქართველოს არ ახსნებს, რომელიც მაშინ მაპ-ის მიღების ნომერ პირველი კანდიდატი იყო, "ქოცების" დამსახურებაა
ალექსანდრე კახა ლომაია: გერმანიის კანცლერმა მერცმა დღეს აღიარა, რომ 2008 წელს უკრაინის არმიღება ნატო-ში შეცდომა იყო - ეს რუსეთის აგრესიას აგვარიდებდაო თავიდან. ის, რომ მერცი ამ კონტექსტში საქართველოს არ ახსნებს, რომელიც მაშინ მაპ-ის მიღების ნომერ პირველი კანდიდატი იყო, "ქოცების" დამსახურებაა.
ალექსანდრე კახა ლომაია:
გერმანიის კანცლერმა მერცმა დღეს აღიარა, რომ 2008 წელს უკრაინის არმიღება ნატო-ში შეცდომა იყო - ეს რუსეთის აგრესიას აგვარიდებდაო თავიდან. ის, რომ მერცი ამ კონტექსტში საქართველოს არ ახსნებს, რომელიც მაშინ მაპ-ის მიღების ნომერ პირველი კანდიდატი იყო, "ქოცების" დამსახურებაა. როგორც ბუქარესტის სამიტზე საქართველოს დელეგაციის წევრი, მოწმე გავხდი ბუშის, აღმოსავლეთ ევროპელების, ბალტიელების და, რა თქმა უნდა, მიშას თავგამოდებული ბრძოლისა. ჩვენთვის, უკრაინისთვის და მთლინად ევროპისთვის სამწუხაროდ, მერკელმა ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა, ამით რუსების პროვოცირებას მოვახდენთო. ბუში უკვე "კოჭლი იხვი" იყო, ვაშინგტონში კი ობამისტურ-პაციფისტური სიო ჰქროდა. მიუხედავად ყველაფრისა, მერცის აღიარება დასაფასებელიცაა (ის ხომ საკუთარი პარტიის სტრატეგიულ შეცდომაზეც მიუთითებს) და მნიშვნელოვანიც, როგორც ევროპის უდიდესი სახელმწიფოს ლიდერის განწყობის ინდიკატორი.
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