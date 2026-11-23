ლევან ფერაძე: როდიდან გახდა ერთი რელიგიური ინსტიტუტის წარმოდგენა ცოდვის შესახებ მთელი საზოგადოებისათვის სავალდებულო სამართლებრივი ნორმა?
როდიდან გახდა ერთი რელიგიური ინსტიტუტის წარმოდგენა ცოდვის შესახებ მთელი საზოგადოებისათვის სავალდებულო სამართლებრივი ნორმა? ეკლესიას სრული უფლება აქვს, საკუთარ მრევლს აუხსნას, რა მიაჩნია ცოდვად. მორწმუნეს სრული უფლება აქვს, საკუთარი ცხოვრება ეკლესიის სწავლების შესაბამისად წარმართოს. მაგრამ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, მხოლოდ რელიგიური დოგმატის საფუძველზე შეუზღუდოს დანარჩენ მოქალაქეებს თავისუფლება.
ქირურგი ლევან ფერაძე:
დღეს სუროგაციაა.
ხვალ რა იქნება?
საქართველოს ხელისუფლებამ სუროგაციის სრული აკრძალვა გადაწყვიტა. საპატრიარქომ კი ღიად განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან ამ საკითხზე საუბარი მისი ინიციატივით დაიწყო.
მინდა ისტორიიდან რამდენიმე ფაქტი გავიხსენო.
1722 წელი. ინგლისში სასულიერო პირები ყვავილის საწინააღმდეგო ინოკულაციას ეწინააღმდეგებოდნენ. არგუმენტი — ადამიანი არ უნდა ჩარეულიყო ღვთის განგებაში.
1847 წელი. მშობიარობის გაუტკივარების დანერგვას რელიგიური არგუმენტებითაც დაუპირისპირდნენ. ქალს ხომ, ბიბლიური სწავლებით, ტკივილით უნდა ეშვა შვილი!
1930 წელი. კათოლიკური ეკლესია ხელოვნური კონტრაცეფციის წინააღმდეგ ოფიციალურ პოზიციას ადასტურებს.
1978 წელი. პირველი ბავშვი იბადება ინ ვიტრო განაყოფიერებით. ეკლესიისთვის რეპროდუქციული მედიცინის ახალი შესაძლებლობები მორიგი მძიმე ეთიკური დავის საგანი ხდება.
2014 წელი, საქართველო. ილია II საშობაო ეპისტოლეში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს იმ ოჯახების ბედნიერებას, სადაც სუროგატი დედის მიერ გაჩენილი ბავშვი იზრდება.
2026 წელი, საქართველო. ხელისუფლება უკვე ეკლესიასთან კონსულტაციების შემდეგ იღებს სუროგაციის სრულად აკრძალვის გადაწყვეტილებას.
სუროგაციას მართლაც ახლავს სერიოზული ეთიკური პრობლემები — ქალის შესაძლო ექსპლუატაცია, კომერციალიზაცია, ბავშვის უფლებების დაცვა. ეს პრობლემები სახელმწიფომ უნდა შეისწავლოს და საჭიროების შემთხვევაში მკაცრად დაარეგულიროს.
მაგრამ დღევანდელ განცხადებებში მთავარი არგუმენტი მხოლოდ ქალისა და ბავშვის უფლებების დაცვა არ არის. გვესმის საუბარი ცოდვაზე, ერის ზნეობრივ გაჯანსაღებასა და ქრისტიანული ღირებულებების კანონმდებლობით განმტკიცებაზე.
აქ ჩნდება მთავარი კითხვა:
როდიდან გახდა ერთი რელიგიური ინსტიტუტის წარმოდგენა ცოდვის შესახებ მთელი საზოგადოებისათვის სავალდებულო სამართლებრივი ნორმა?
ეკლესიას სრული უფლება აქვს, საკუთარ მრევლს აუხსნას, რა მიაჩნია ცოდვად.
მორწმუნეს სრული უფლება აქვს, საკუთარი ცხოვრება ეკლესიის სწავლების შესაბამისად წარმართოს.
მაგრამ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, მხოლოდ რელიგიური დოგმატის საფუძველზე შეუზღუდოს დანარჩენ მოქალაქეებს თავისუფლება.
საქართველო კონსტიტუციურად არ არის თეოკრატიული სახელმწიფო. ჯერჯერობით კიდევ ვითვლებით სეკულარულ ქვეყანად. იცით ამ სიტყვის მნიშნელობა?
სახელმწიფოს ამოცანაა ადამიანის უფლებების, ჯანმრთელობისა და ღირსების დაცვა და არა მოსახლეობის იძულებითი „სულიერი გაჯანსაღება“.
და ბოლოს: თუ ეკლესიას შეუძლია განსაზღვროს, რომელი სამედიცინო პროცედურა უნდა აიკრძალოს, სად გადის ამ უფლებამოსილების ზღვარი?
დღეს სუროგაციაა.
ხვალ რა იქნება?
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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