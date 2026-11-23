ანდრია ჯაღმაიძე: სუროგაცია ძალიან ახლოს არის ტრეფიკინგთან
ანდრია ჯაღმაიძე: საღვთისმეტყველო აზრით, სუროგაცია არის დარღვევა იმიტომ, რომ როდესაც ბავშვი იმყოფება მუცელში ქალთან, რომელიც მერე მას დედად არ შერჩება და რომელიც შვილად მას არ აღიარებს, არაბუნებრივი პროცესია. […]
"საღვთისმეტყველო აზრით, სუროგაცია არის დარღვევა იმიტომ, რომ როდესაც ბავშვი იმყოფება მუცელში ქალთან, რომელიც მერე მას დედად არ შერჩება და რომელიც შვილად მას არ აღიარებს, არაბუნებრივი პროცესია. […]
ძალიან ახლოს არის ტრეფიკინგთან, როდესაც ხდება ადამიანის ორგანიზმის ექსპლუატაცია, როდესაც ხდება ახალშობილი ჩვილების გაშვილება და ძალიან მძიმე ფაქტების შესახებ გვაქვს ცნობები. ამიტომ, მივესალმებით სრულ აკრძალვას იმიტომ, რომ ეს არის იმდენად ტექნოლოგიური სფერო, რომ ნახევარი ზომით აკრძალვა აუცილებლად გამოიწვევდა უკონტროლო პროცესებს. […] პატრიარქის ინიციატივა იყო, რომ ამაზე საუბარი დაგვეწყო ხელისუფლებასთან, თუმცა როდესაც დავიწყეთ საუბარი, აღმოჩნდა, რომ მათაც ეს უკვე შესწავლილი ჰქონდათ თემა და დაწყებული ჰქონდათ ამაზე ფიქრი" [ტაბულა] | განაცხადა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს5 სტატია
- საპატრაირქო ადასტურებს, რომ სუროგაცია საქართველოში მათი მხარდაჭერით აიკრძალება
- ანდრია ჯაღმაიძე - სუროგაცია არის დარღვევა, ნაწილობრივი აკრძალვის შემთხვევაში, ეს უკონტროლო პროცესს გამოიწვევდა - პატრიარქის ინიციატივა იყო, ამაზე ხელისუფლებასთან საუბარი დაგვეწყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მას თემა უკვე შესწავლილი ჰქონდა
- ფაქტობრივად, ეს ძალიან ახლოს არის ტრეფიკინგთან, როდესაც ხდება ადამიანის ორგანიზმის ექსპლუატაცია - დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სუროგაციის აკრძალვაზე
- სუროგაცია ძალიან ახლოს არის ტრეფიკინგთან - ანდრია ჯაღმაიძე
- დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე: „მივესალმებით სუროგაციის სრულ აკრძალვას. ნახევარი ზომით აკრძალვა აუცილებლად გამოიწვევდა უკონტროლო პროცესებს. ჩვენამდე მოდის ძალიან ბევრი ფაქტი იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც ამ მიმართულებით ხდება. პატრიარქის ინიციატივა იყო, რომ ამაზე საუბარი დაგვეწყო ხელისუფლებასთან, თუმცა, აღმოჩნდა, რომ მათაც დაწყებული ჰქონდათ ამაზე ფიქრი“
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