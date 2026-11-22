ტატა ხვედელიანი: ეს არის ხელისუფლება, რომლისთვისაც მთავარი არა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობა და ქვეყნის მომავალი, არამედ საკუთარი ძალაუფლების, ბიტკოინებისა და მოპარული ფულის შენარჩუნებაა
ტატა ხვედელიანი: დღეს „ოცნებაში“ ყველაზე მეტი ქართველთმოძულე და უცხოური ინტერესების გამტარებელია. კობახიძის მეთაურობით ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ 2021 წლის შემდეგ კატასტროფულად გაიზარდა ემიგრანტების რაოდენობა. ჩვენი მოქალაქეები იძულებულნი არიან, დატოვონ საკუთარი სოფლები, ქალაქები და ქვეყანა, მათ ადგილებს კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იკავებენ.
პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ წევრი, დეპუტატი ტატა ხვედელიანი:
დღეს „ოცნებაში“ ყველაზე მეტი ქართველთმოძულე და უცხოური ინტერესების გამტარებელია.
კობახიძის მეთაურობით ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ 2021 წლის შემდეგ კატასტროფულად გაიზარდა ემიგრანტების რაოდენობა. ჩვენი მოქალაქეები იძულებულნი არიან, დატოვონ საკუთარი სოფლები, ქალაქები და ქვეყანა, მათ ადგილებს კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იკავებენ.
ყველა ნაბიჯი, რომელსაც დღეს „ოცნება“ დგამს, სწორედ ამ პროცესის ხელშეწყობისკენაა მიმართული.
მაშინ, როდესაც ვხედავთ, როგორ სახლდებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოს სოფლებში, როგორ ეუფლებიან ჩვენს ისტორიულ ადგილებს, ყოველგვარი გამჭვირვალობის, მკაფიო წესებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე, ხელისუფლება საზოგადოებას პასუხებსაც კი არ სცემს.
დღემდე არ ვიცით, რა პირობებით გაფორმდა ხელშეკრულება ხელისუფლებასა და „იგლ ჰილსს“ შორის. დღემდე არ ვიცით, რა ფასად და რა ვალდებულებებით გადასცემს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს ჩვენს მიწებს - მიწებს, რომელთა დასაცავად ქართველ ხალხს არაერთი ომი გამოუვლია და თაობებს სისხლი დაუღვრია.
ეს არის ხელისუფლება, რომლისთვისაც მთავარი არა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობა და ქვეყნის მომავალი, არამედ საკუთარი ძალაუფლების, ბიტკოინებისა და მოპარული ფულის შენარჩუნებაა.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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