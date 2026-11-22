პოლიტიკა · 23 ნოემბერი, 01:33
ლუკა მიშველაძე: ამ გოგოებმა შეძლეს და სხვა საქართველო იპოვეს, მეც მიმასწავლეთ გზა, თუ იცით ვინმემ
ლუკა მიშველაძე: აი, ამ გოგოების ვიდეო შემხვდა, აწერია რუსული ემიგრაცია. დამაინტერესა, მეთქი ვუყურებ-თქო ისეთია, რომ ტვინში სისხლი ჩაგექცევა.
სამოქალაქო აქტივისტი, სტუდენტი ლუკა მიშველაძე:
აი, ამ გოგოების ვიდეო შემხვდა, აწერია რუსული ემიგრაცია. დამაინტერესა, მეთქი ვუყურებ-თქო ისეთია, რომ ტვინში სისხლი ჩაგექცევა. ვიდეო იწყება გოგონით, რომელიც მოსკოვში, რუსულ გარემოში, რუს მეგობრებს შორის გაიზარდა. რომელსაც ეს წამყვანი კითხავს: აი, კულტურული შოკი რაზე გქონდა პირველი რო დაბრუნდა აქ?
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხესოციალური ქსელი: ჩვენი მხარდაჭერა თორნიკეს!
უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: პოლიტიკა
პოლონეთში ჩამოვარდნილი რაკეტები რუსული წარმომავლობის იყო
რადიო თავისუფლება
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…