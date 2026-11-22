გია ჯაფარიძე: მართალია, ეს ზოგადად ურწმუნო ხელისუფლებაა. ქრისტიანულ რწმენას რაც შეეხება, მისგან მხოლოდ რიტუალი დაიტოვეს
გია ჯაფარიძე: აბა ქრისტიანობასთან შეუთავსებელია ადამიანების წამება, ადამიანების ცემა, ნებისმიერი ძალადობა ადამიანზე, ცილისწამება, ტყუილის გავრცელება, სიძულვილის პროპაგანდა, ადამიანების ძარცვა, სიხარბე და მომხვეჭელობა, ადამიანებისთვის თავისუფლების უკანონოდ წართმევა.
პოლიტიკოსი, დიპლომატი გია ჯაფარიძე:
მართალია, ეს ზოგადად ურწმუნო ხელისუფლებაა.
ქრისტიანულ რწმენას რაც შეეხება, მისგან მხოლოდ რიტუალი დაიტოვეს.
აბა ქრისტიანობასთან შეუთავსებელია ადამიანების წამება, ადამიანების ცემა, ნებისმიერი ძალადობა ადამიანზე, ცილისწამება, ტყუილის გავრცელება, სიძულვილის პროპაგანდა, ადამიანების ძარცვა, სიხარბე და მომხვეჭელობა, ადამიანებისთვის თავისუფლების უკანონოდ წართმევა.
საქართველოს ისტორიაში ცოტა იძებნება ასეთი ანტიქრისტიანული ხელისუფლება, როგორიც ქართული ოცნებაა.
ანტიქრისტიანული თავისთავად ნიშნავს ანტიევროპულს.
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