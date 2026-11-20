პოლიტიკა · 21 ნოემბერი, 01:37
ნენე დალაქიშვილი: რას გვეუბნება "იმედი" ამ ქარდით?
ნენე დალაქიშვილი: აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ჩვენი ბავშვების მკვლელები, ოკუპანტები და ჩვენი მტრები ახლა კარგები გახდნენ და ჩვენი ბავშვების დაღუპვით შეწუხდნენ?
ჟურნალისტი ნენე დალაქიშვილი:
რას გვეუბნება "იმედი" ამ ქარდით?
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ჩვენი ბავშვების მკვლელები, ოკუპანტები და ჩვენი მტრები ახლა კარგები გახდნენ და ჩვენი ბავშვების დაღუპვით შეწუხდნენ?
ადრე ცუდები იყვნენ და ახლა კარგები გახდნენ?
მტრები აღარ არიან?
რუსის კარგობას გვაჩვევენ.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
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