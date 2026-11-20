"ამ ტრაგედიასაც ავიცილებდით"
შეგახსენებთ, რომ აფეთქება 19 ნოემბერს, დილით, ქვემო ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე ხუთსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში მოხდა. სავარაუდო მიზეზად გაზის გაჟონვა სახელდება. შემთხვევის შედეგად დაიღუპა ექვსი ადამიანი, ხუთი დაშავებული კი კლინიკებში გადაიყვანეს.
“ჩვენი გასახლება რომ მომხდარიყო დროულად, ამ ტრაგედიასაც ავიცილებდით” – რას ამბობს ერთ-ერთი მცხოვრები ლუკა მელაშვილი კორპუსზე, სადაც გუშინ აფეთქება მოხდა?
შეგახსენებთ, რომ აფეთქება 19 ნოემბერს, დილით, ქვემო ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე ხუთსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში მოხდა. სავარაუდო მიზეზად გაზის გაჟონვა სახელდება. შემთხვევის შედეგად დაიღუპა ექვსი ადამიანი, ხუთი დაშავებული კი კლინიკებში გადაიყვანეს.
დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად, 2026 წლის 22 ნოემბერი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს17 სტატია
- მთავრობის განკარგულებით, 2026 წლის 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, 2026 წლის 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- ქვემო ფონიჭალაში მომხდარი ტრაგედიის გამო 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, 2026 წლის 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, 2026 წლის 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- საქართველოში 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
- 22 ნოემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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