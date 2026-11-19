საზოგადოება · 20 ნოემბერი, 01:31
იაგო ხვიჩია უცნობს: სანამ პოლიტიკაში მოხვიდოდით, რა იცოდით მიხეილ სააკაშვილზე?
იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემა - "საქართველოს დაბადება", სტუმარი გია გაჩეჩილაძე (უცნობი).
იაგო ხვიჩია უცნობს: სანამ პოლიტიკაში მოხვიდოდით, რა იცოდით მიხეილ სააკაშვილზე? როგორც თბილისელმა თბილისელზე...
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