ზურა შარაშენიძე: და ასეთ ჟამს, 28 ნოემბერი უნდა იყოს ნათელი ქართული დღე!
2026 წლის 28 ნოემბერს საქართველოში მასშტაბური საპროტესტო აქცია და მსვლელობა იგეგმება. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადების გაკეთებიდან 2 წელი გავიდა. სხვადასხვა მსვლელობის ზუსტი შეკრების დრო და მარშრუტი, ორგანიზატორების მიერ ეტაპობრივად ზუსტდება.
"ჯერ საქართველო" 28 ნოემბერს დაგეგმილ აქციას უერთდება.
"ჯერ საქართველოს" აღმასრულებელი მდივანი, ზურა შარაშენიძე:
28 ნოემბერს შევხვდებით!
საქართველო ევროპაა
ცნობისათვის, 2026 წლის 28 ნოემბერს საქართველოში მასშტაბური საპროტესტო აქცია და მსვლელობა იგეგმება.
პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადების გაკეთებიდან 2 წელი გავიდა. სხვადასხვა მსვლელობის ზუსტი შეკრების დრო და მარშრუტი, ორგანიზატორების მიერ ეტაპობრივად ზუსტდება.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…