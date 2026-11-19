საზოგადოება · 19 ნოემბერი, 18:47
“ღმერთო! შენ გენაცვალე ძია” - მაშველებს გაუმარჯოს!
ქვემო ფონიჭალაში საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად სადარბაზო ჩამოინგრა. „თბილისი ენერჯის“ წარმომადგენლის განცხადებით, ბინაში, სადაც აფეთქება მოხდა, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მაცხოვრებელი არ ფიქსირდებოდა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს6 სტატია
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- “ბინაში, სადაც აფეთქება მოხდა, 1 წლის განმავლობაში მაცხოვრებელი არ ფიქსირდებოდა“ - “თბილისი ენერჯის“ წარმომადგენელი
- "თბილისი ენერჯის" წარმომადგენელი ფონიჭალაში მომხდარ აფეთქებაზე: ორი წლის განმავლობაში აღნიშნული მისამართებიდან რაიმე განაცხადი გაზის სუნთან დაკავშირებით არ ფიქსირდება
- „თბილისი ენერჯიში“ აცხადებენ, რომ ბინა, რომელიც ფონიჭალაში აფეთქების ადგილად დასახელდა, მონაცემთა ბაზაში დაკეტილად არის აღრიცხული და წლის განმავლობაში გაზის მოხმარება არ ფიქსირდება
- „თბილისი ენერჯის“ წარმომადგენელი ფონიჭალაში აფეთქებაზე: აღნიშნული ბინა ჩვენთან ფიქსირდება, როგორც დაკეტილი და არ ფიქსირდება მოხმარება. როგორც ჩანს, მისამართზე პერიოდულად ხდებოდა ხოლმე ადამიანების შესვლა და ამ წლის განმავლობაში ჩვენთან ხარჯი არ ფიქსირდება
- კორპუსი, სადაც აფეთქება მოხდა, სპეციალისტებს 2027 წლის იანვარში უნდა შეემოწმებინათ - ინტერვიუ "თბილისი ენერჯის" ტექნიკური დირექტორის მოადგილესთან
- „ბინა იყო დაკეტილი“ — „თბილისი ენერჯი“ ფონიჭალაში აფეთქებული ბინის შემოწმებაზე საუბრობს
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