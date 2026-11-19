საზოგადოება · 19 ნოემბერი, 17:47
დღის ფოტო - ფონიჭალაში ნანგრევებიდან ცოცხლად გამოყვანილი ბავშვი 3 წლისაა
მაშველებმა გარადჩენილი ბავშვი სასწრაფო დახმარების მანქანაში მოათავსეს – ის სავარაუდოდ კლინიკაში შემოწმების მიზნით გადაიყვანეს.
მაშველებმა ჩამონგრეულ კორპუსში ცოტა ხნის წინ ჰიდრავლიკური მაკრატელი შეიტანეს – ეს არის სპეციალური საშუალება რკინის და სინკარების გადასაჭრელად იმისთვის, რათა მაშველები უფრო ღრმად შევიდნენ.
მაშველებს სიცოცხლის რისკის ფასად უწევთ ამ წუთებში მუშაობა, რადგან ჩამონგრეულია 4 სართული.
სწორედ ბეტონის ნაწილების ქვეშ მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია.
აფეთქება ქვემო ფონიჭალაში დილით მოხდა.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
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