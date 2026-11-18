მერაბ მეტრეველი: მოკლედ რომ აღვწეროთ, რა საცოდაობა ხდება ამ დღეებში ბათუმში საკონსტიტუციო სასამრთლოში...
მერაბ მეტრეველი: შემაღლებულზე ზის მანტიაში გახვეული 7 მონა (საიდანაც უმეტესობა, ვიდრე ბიძინას დაემონებოდა, მანამდე ზურაბ ადეიშვილის მონა იყო), მათგან ერთ-ერთს ჰქვია თავმჯდომარე ანუ მთავარი მონაა და ეს მთავარი მონა აჩმორებს ოპოზიციას.
ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი:
მოკლედ რომ აღვწეროთ, რა საცოდაობა ხდება ამ დღეებში ბათუმში საკონსტიტუციო სასამრთლოში:
შემაღლებულზე ზის მანტიაში გახვეული 7 მონა (საიდანაც უმეტესობა, ვიდრე ბიძინას დაემონებოდა, მანამდე ზურაბ ადეიშვილის მონა იყო), მათგან ერთ-ერთს ჰქვია თავმჯდომარე ანუ მთავარი მონაა და ეს მთავარი მონა აჩმორებს ოპოზიციას.
ეტყვის: ადექით, ადგებიან, ხმა გაიკმინედეთო, გაიკმინდავენ და ა.შ. თან შიგადაშიგ ბოდიშებსაც უხდიან, ხოლმე, ამ მთავარ მონას და "ბატონოთი" მიმართავენ. ეს მონაც როლშია შესული და აბრიალებს თვალებს, იპოვა ხალხი ვისაც მიაბულინგებს და გასწორებულშია.
პირადად მე ამ სასამრთლო პოეცესებიდან მხოლოდ ეს დამამახსოვრდება: ბიძინას მონის მიერ მიბულინგებული ოპოზიცია.
და თუ ვინმე მეტყვის, აბა რა უნდა ქნან, თუ არ დაემორჩილებიან, გააგდებს დარბაზიდანო, გეტყვოთ, რომ პირველ რიგში ადამიანმა თავი არ უნდა ჩაიყნეო ასეთ მდგომარეობაში, რომ მონა გაბულინგებდეს. ბიძინას დადგმულ ცირკში მონაწილოებას არ უნდა დათანხმდე. ისე როგორც არ დათანხმდნენ, მაგალითად "ფედერალისტები."
როცა ეს სხდომები იწყებოდა, მაშინაც ვიკითხე, რატომ იღებდა ოპოზიცია ამ ცირკში მონაწილოებას და ნათელი პასუხი ვერ მივიღე. სტრასბურგისთვისაა საჭიროო. მაგას დაქირავებული ადვოკატების მონაწილოებაც ეყოფოდა.
წარმოიდგინეთ, ახლა რა მივიღეთ: დასავლეთის დასაშანტაჟებლად ბიძინას ტვინში მოიხარშა მორიგი ცირკის დადგმა, მან თავისი ცირკის კლოუნებს დაავალა სარჩელის დაწერა, ხოლო ცირკის ჯამბაზებს, - მისი განხილვა, შენ კი ამ ყველაფერში შენი ნებით იღებ მონაწილეობას ანუ საკუთარი სურვილით ხდები ბიძინას ცირკის მსახიობი. რა გრჯის?
თან გიწევს ჯამბაზების ბულინგის ატანა და კლოუნების კითხვებზე მორჩილად პასუხის გაცემა. რაც მთავარია და ყველაზე სამწუხაროა, მათ წინაშე თავის მართლება ადრე გაკეთებულ განცხადებებზე.
საცოდავი სანახობაა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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