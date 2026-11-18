ქეთი მოლაშვილი: მოდით გავაანალიზოთ რა თქვა ლაშა პაპაშვილმა...
ქეთი მოლაშვილი: ლაშა პაპაშვილი (ძმასთან ერთად), ფლობს მრავალპროფილურ ბიზნეს-ჯგუფს „რედიქსი“ (Redix Group), რომელიც აერთიანებს 40-ზე მეტ კომპანიას. აქვს სამშენებლო ბიზნესი და აშენებს კორპუსებს, უძვირეს ადგილებში: სოლოკალი, წავკისი, ავლაბარი.. სასტუმროების ბიზნესს ფლობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით
სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი მოლაშვილი:
მოდით გავაანალიზოთ რა თქვა ლაშა პაპაშვილმა:
შეგახსენებთ,
ლაშა პაპაშვილი (ძმასთან ერთად), ფლობს მრავალპროფილურ ბიზნეს-ჯგუფს „რედიქსი“ (Redix Group), რომელიც აერთიანებს 40-ზე მეტ კომპანიას.
აქვს სამშენებლო ბიზნესი და აშენებს კორპუსებს, უძვირეს ადგილებში: სოლოკალი, წავკისი, ავლაბარი..
აქვე აღვნიშნავ, რომ სიღნაღში, ბოდბის მონასტრის მიმდებარედ, ყოფილი საავადმყოფო, ლაშამ იყიდა და მართლმადიდებლობის მუზეუმად თუ რაღაცად აშენებდა, მაგრამ წლებია მიგდებულია;
აქვს მეცხოველეობის ფერმა,
სკინტლიანი რძის ამბავი ჰო ყველას გახსოვთ, "ყვარლის ბაგაც" მისია არის, კი;
სასტუმროების ბიზნესს ფლობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით,
სიღნაღში "კაბადონი", თუშეთში "სამზეო",
ბათუმი, თბილისი, მომსახურება მაღალ დონეზეა, კარგ სერვისს ქმნის, მაღალი ფასებით, აი მაგალითად, "სამზეოში" ერთი ღამის ფასი, 430 ლარიდან იწყება და 1936 ლარამდე ადის.
თუ გახსოვთ, ადრე ბანკ "რესპუბლიკას" ხელმძღვანელობდა, ახლა ციფრულ ბანკს "Hesh Bank"-ს უდგას სათავეში.
მთლიანობაში რომ გავაანალიზოთ,
1000-მდე მუდმივი დასაქმებული ჰყავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით
და ახლა ეს ადამიანი აცხადებს,
შრომითი ძალის ინდოეთიდან შემოყვანაზე ვფიქრობთო,
რატომ?
იმიტომ ხომ, რომ უფრო იაფი მუშახელია?
ანუ წარმოიდგინეთ,
ინდოეთიდან, უშორიესი ქვეყნიდან,
ღარიბი ხალხის ჩამოყვანას განიხილავენ,
მაშინ, როცა საქართველო დაიცალა,
ხალხი გარბის, ახალგაზრდობა აღარ შემოგვრჩა სოფლებსა და ქალაქებში
და რატომ?
იმიტომ, რომ დაბალი ხელფასებია,
კომუნალურები გაძვირდა,
პროდუქტები გაძვირდა
და ხალხს ხელფასი ვეღარ ჰყოფნის,
ამიტომ გარბის ქვეყნიდან,
კახურად მითხრა წინა კვირებში ერთმა ბიჭმა, როცა ვუთხარი,
იცი წიგნი უნდა დავწერო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს ქიზიყში, როგორ ვცხოვრობთ მეთქი
და დედა გვაქვს მოტ#@ული და ყველა გარბის, აქ დარჩენა აღარავის უნდა და აბა მაგას დაწერო?!
მე კი დავწერე, მაგრამ
იმას რა ეშველება,
რომ ოღონდაც ბიზნესმა მეტი და მეტი ფული იშოვოს,
ქვეყნის გადარჩენაში თავის წილ პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს..
ანუ იმას კი არ ფიქრობს,
მოდი ხელფასები გავზარდოთ,
მოდი პირობები გავაუმჯობესოთ,
მოდი ნაკლები მოგება გვქონდეს და დასაქმებულები შევინარჩუნოთო,
არა, ეგრევე ინდოეთი, პაკისტანი, ბანგლადეშის ხალხზე გადაერთვნენ,
კაპიკებად დავასაქმებთ და მეტი მოგება გვექნებაო..
თქვენ კი გექნებათ მეტი მოგება,
მაგრამ ბოლოს მხოლოდ რუსი რომ იცხოვრებს საქართველოში და
რუსეთის გუბერნიად გვაქცევენ,
აი მაგაში ბოლბოლა ბიზნესების ბრალიც იქნება.
ევროპაში ბანკებს არ აქვთ იმხელა მოგებები,
რაც საქართველოში,
ჩვენთან მილიარდებს შოულობენ,
იქ მილიონებს მხოლოდ,
ასეა ყველა სექტორში,
დასაქმებულებს კაპიკებს უხდიან
და თავად წლიდან წლამდე,
მილიონებს შოულობენ.
საბოლოოდ ბიძინასაც ეგ უნდა,
ქვეყნიდან გაქცეული ახალგაზრდული ძალა,
ინდოელებითა და პაკისტანელებით გაჯერებული შრომის ბაზარი,
რომელსაც არც პოლიტიკა შეაწუხებს,
არც სამშობლოს სიყვარული
და არც რუსეთის გუბერნიად გადაქცევა,
ჰოდა ჰო ვიცი, რომ საქართველოში ბიზნესი
კოხტად და ლამაზად არიან გადაჯაჭვული პარტიასთან,
მაგრამ მაინც,
რა სამწუხაროა
რომ ეროვნულობასა და მართლმადიდებლობას ამოფარებული ბიზნესი და პარტია,
ერთად ანადგურებს ერთსასაც და მეორესაც..
გვკლავენ როგორც ქვეყანას..
ლაშა,
1000%-იან მოგებაზე კი არ გახვიდე,
500% მოგებაზე გადი,
წელიწადში 100 მილიონი კი არ იშოვო,
50 მილიონი იშოვე და ქართული მუშახელი შეინარჩუნე, ისედაც ჰო ხედავ რა დღეშია ქვეყანა,
ბოლოს მეტრანახევარი საფლავი გვერგება ყველას და იქ ვერავინ ვერაფერს წავიღებთ სამშობლოსთვის გაკეთებული სიკეთეების გარდა,
მაინც რომ ვიცოდეთ..
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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