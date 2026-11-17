ყირიმის ხიდი დღეს
“ტელეგრამ” არხების ცნობით, დაახლოებით შუაღამისას, ქერჩის ხიდის მიდამოებში ძლიერი აფეთქებების ხმა გაისმა. ადგილობრივმა ანექსირებული ყირიმის მოსკოვის მიერ დანიშნულმა ხელმძღვანელმა სერგეი აქსიონოვმა ბოლო 24 საათში მეორე თავდასხმა დაადასტურა და ხიდზე მოძრაობის შეჩერების შესახებ განაცხადა.
ყირიმის ხიდს წუხელ კვლავ დაარტყეს, რამაც მისი ერთ-ერთი თაღის ჩამონგრევა გამოიწვია. ASTRA-ს ცნობით, თავდასხმის შედეგად ხიდის ერთ-ერთი თაღი დაზიანდა. თაღთან ერთად გზის საფარის ნაწილის ნაწილიც ჩამოინგრა.
“ტელეგრამ” არხების ცნობით, დაახლოებით შუაღამისას, ქერჩის ხიდის მიდამოებში ძლიერი აფეთქებების ხმა გაისმა. ადგილობრივმა ანექსირებული ყირიმის მოსკოვის მიერ დანიშნულმა ხელმძღვანელმა სერგეი აქსიონოვმა ბოლო 24 საათში მეორე თავდასხმა დაადასტურა და ხიდზე მოძრაობის შეჩერების შესახებ განაცხადა.
შეგახსენებთ, ყირიმის ხიდზე დარტყმა გუშინაც განხორციელდა, რის შედეგადაც მოძრაობა თითქმის 17 საათის განმავლობაში იყო შეზღუდული.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს6 სტატია
- ღამის თავდასხმის შემდეგ ყირიმის ხიდის ერთ-ერთი თაღი ჩამოინგრა
- ყირიმის ხიდზე დარტყმის შედეგად ერთ-ერთი თაღი ჩამოინგრა და მოძრაობა შეჩერებულია
- კიევმა კვლავ შეუტია ყირიმის ხიდს, ერთ-ერთი თაღი ჩამოინგრა
- შეტევა ყირიმის ხიდზე – უკრაინის დარტყმის შედეგად ხიდის თაღი დაზიანდა
- უკრაინის განმეორებითი თავდასხმის შედეგად ყირიმის ხიდის თაღი ჩამოინგრა
- ზურაბ ბატიაშვილი: ქერჩის ხიდის ჩამონგრევა უკრაინისთვის ორმაგი წარმატებაა. ჩაიკეტა არა მხოლოდ რუსეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა ოკუპირებულ ყირიმთან, არამედ ...
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