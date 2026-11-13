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პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 22:41

დეა მეტრეველი: კარგად დაგეგმილი და მართული ბინძური კამპანიაა გაჩაღებული მეუფე იობის წინააღმდეგ. იმედი მაქვს საპატრიარქო უფრო მკაფიო განცხადებას გაავრცელებს უახლოეს მომავალში

დეა მეტრეველი: ამ პოსტების უკან არ დგანან რეალური ადამიანები. ეს არიან ტროლები, რომლებიც მიზანმიმართული სიძულვილის კამპანიას ეწევიან და ყველა ვხვდებით ვისი მითითებითაც.

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დეა მეტრეველი: კარგად დაგეგმილი და მართული ბინძური კამპანიაა გაჩაღებული მეუფე იობის წინააღმდეგ. იმედი მაქვს საპატრიარქო უფრო მკაფიო განცხადებას გაავრცელებს უახლოეს მომავალში
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