მედია: მათ განაჩენი გამოტანილი აქვთ

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პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 20:47

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საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საქმის განხილვისას მოსამართლე ევა გოცირიძემ მოსამართლეთა შემოწმების პროცესში უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობა მეცხრე საუკუნეში სლავური ტომების მიერ ვიკინგების სამართავად მოწვევას შეადარა.

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