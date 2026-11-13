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პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 15:27

ვასილ მაღლაფერიძემ, საკუთარი ინიციატივით, ნოემბერში ჰონორარი გაიზარდა (ვიდეო)

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მოქმედება დასრულებულია

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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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