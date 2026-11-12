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პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 16:17

მაია ნადირაძე: ჩვენ სოფლელები და გოიმები კი ვართ, მაგრამ სამართალიანობას და კვაზი სამართალს მაინც ვარჩევთ Pectore et mente — „გულითა და გონებით“

მაია ნადირაძე: იმდენი სიმახინჯე ხდება ყოველდღიურად ამ ქვეყანაში, რომ ვეღარ ვეწევი… სასამართლო სისტემაც ალბათ “გადატვირთულია” და მაგასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, შემდეგი აქციისთვის “უსამართლობით ნატანჯი”ღარიბაშვილის პლაკატები თუ აქვს გამზადებული ე.წ. ოპოზიციას?

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მაია ნადირაძე: ჩვენ სოფლელები და გოიმები კი ვართ, მაგრამ სამართალიანობას და კვაზი სამართალს მაინც ვარჩევთ Pectore et mente — „გულითა და გონებით“
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