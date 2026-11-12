არლინგტონის სამხედრო სასაფლაოზე მისულ პიტ ჰეგსეთს სიცილის გამო საპატიო ყარაული მოუწოდებს "სიჩუმისა და პატივისცემისკენ"
ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება. არლინგტონის სამხედრო სასაფლაოზე მისულ პიტ ჰეგსეტს სიცილის გამო საპატიო ყარაული მოუწოდებს "სიჩუმისა და პატივისცემისკენ"
ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება. არლინგტონის სამხედრო სასაფლაოზე მისულ პიტ ჰეგსეტს სიცილის გამო საპატიო ყარაული მოუწოდებს "სიჩუმისა და პატივისცემისკენ"
უცნობი ჯარისკაცის საფლავის საპატიო ყარაულმა ჰეგსეტის ჯგუფს სიცილის გამო შენიშვნა მისცა | ინფორმაციას CBS News ავრცელებს და წერს, რომ ინციდენტი 11 ნოემბერს, ვეტერანთა დღისადმი მიძღვნილი ცერემონიის დასრულების შემდეგ მოხდა. საპატიო ყარაულმა მკაცრად განაცხადა, რომ ყველა ვიზიტორი ვალდებულია, ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოს სიჩუმე და პატივისცემა. პენტაგონის პრესსპიკერმა მომხდარის კომენტირებისას აღნიშნა, რომ დეპარტამენტი სრულად სცემს პატივს სამხედროების ხსოვნას, გუშაგმა კი ყველას სწორად და პატივისცემით შეახსენა წესრიგის დაცვის აუცილებლობა.
ცნობისათვის, არლინგტონის ეროვნული სასაფლაო (Arlington National Cemetery) არის აშშ-ის ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი სამხედრო სასაფლაო, რომელიც მდებარეობს ვირჯინიის შტატში, ვაშინგტონის სიახლოვეს.
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