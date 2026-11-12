პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 12 ნოემბერი, 12:01

არლინგტონის სამხედრო სასაფლაოზე მისულ პიტ ჰეგსეთს სიცილის გამო საპატიო ყარაული მოუწოდებს "სიჩუმისა და პატივისცემისკენ"

ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება. არლინგტონის სამხედრო სასაფლაოზე მისულ პიტ ჰეგსეტს სიცილის გამო საპატიო ყარაული მოუწოდებს "სიჩუმისა და პატივისცემისკენ"

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

მსოფლიო ·
უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გუშაგმა აშშ-ის თავდაცვის მინისტრ პიტ ჰეგსეთსა და მის მრჩევლებს შენიშვნა მისცაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: მსოფლიო