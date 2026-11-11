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პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 00:47

ნინი მანჯგალაძე: პენიტენციურმა სამსახურმა „სიცრუე“ და „სპეკულაცია“ მიწოდა და იმავე განცხადებაში თავადვე დაადასტურა ყველაფერი, რაც ვთქვი

ნინი მანჯგალაძე: თავისსავე ტექსტში უწყება წერს, რომ პაატა მანჯგალაძემ გამოკითხვაში დაადასტურა: „წარსულში, კიბის უჯრედთან გადაადგილების დროს მისთვის უცნობი პატიმარი დაინტერესდა, თუ რომელ საკანში იმყოფებოდა.“ ანუ ფაქტი ნამდვილად მოხდა. უბრალოდ, უწყებამ ჯერ მხოლოდ 10 ნოემბერი შეამოწმა, მერე თქვა, გუშინ არაფერი ყოფილაო, და ის ფაქტი, რაც რამდენიმე დღით ადრე მოხდა, „უბრალო კითხვად“ გაატარა, რადგან „გაგრძელება არ მოჰყოლია“.

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ნინი მანჯგალაძე: პენიტენციურმა სამსახურმა „სიცრუე“ და „სპეკულაცია“ მიწოდა და იმავე განცხადებაში თავადვე დაადასტურა ყველაფერი, რაც ვთქვი
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