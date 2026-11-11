საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 23:27
თიკო ერაძე: მე მაინტერესებს, თუ არსებობს რამე მიჯნა “რუსთავი 2-სთვის?” (ვიდეო)რუსთავი 2
ცნობისათვის, სიმღერა „თუ, თუ, თუ“ საბავშვო სიმღერაა. მუსიკისა და ტექსტის ავტორია ქართველი კომპოზიტორი მაკა აროშიძე. სიმღერა თავდაპირველად ჩაიწერა საბავშვო სტუდია „ბასტი ბუბუსთვის“. მისი ყველაზე ცნობილი შემსრულებელია ნატო მეტონიძე სტუდიის ბავშვებთან ერთად.
ჟურნალისტი თიკო ერაძე ტელეკომპანია "რუსთავი 2" -ის „მეტი შოუ“-დან ვიდეოს აზიარებს.
ცნობისათვის, სიმღერა „თუ, თუ, თუ“ საბავშვო სიმღერაა. მუსიკისა და ტექსტის ავტორია ქართველი კომპოზიტორი მაკა აროშიძე.
სიმღერა თავდაპირველად ჩაიწერა საბავშვო სტუდია „ბასტი ბუბუსთვის“. მისი ყველაზე ცნობილი შემსრულებელია ნატო მეტონიძე სტუდიის ბავშვებთან ერთად.
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