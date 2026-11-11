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საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 23:27

თიკო ერაძე: მე მაინტერესებს, თუ არსებობს რამე მიჯნა “რუსთავი 2-სთვის?” (ვიდეო)

რუსთავი 2

ცნობისათვის, სიმღერა „თუ, თუ, თუ“ საბავშვო სიმღერაა. მუსიკისა და ტექსტის ავტორია ქართველი კომპოზიტორი მაკა აროშიძე. სიმღერა თავდაპირველად ჩაიწერა საბავშვო სტუდია „ბასტი ბუბუსთვის“. მისი ყველაზე ცნობილი შემსრულებელია ნატო მეტონიძე სტუდიის ბავშვებთან ერთად.

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