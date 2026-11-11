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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 21:41

თამთა მიქელაძე: დღეს მედიაში გავრცელებული სიახლეების ქრონიკას შეხედეთ: "მწერალთა სახლის" დირექტორის, ქეთი დუმბაძის შვილს პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეძებს...

თამთა მიქელაძე: წარმოუდგენელ ეროზიას ვხედავთ სახელმწიფოსი და სამართლის სისტემის. ყველა დაუცველია ამ რეალობაში. არავისთვის უნდა იყოს მისაღები და გონივრული ამ წესრიგში ცხოვრების გაგრძელება.

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თამთა მიქელაძე: დღეს მედიაში გავრცელებული სიახლეების ქრონიკას შეხედეთ: "მწერალთა სახლის" დირექტორის, ქეთი დუმბაძის შვილს პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეძებს...
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