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საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 20:20

დღეს, პოეტ ბესიკ ხარანაულის დაბადების დღეა

"ჩემი ცხოვრების მიზანი, პრინციპი და კრედო არის, თუ მისხლისოდენად მაინც შევძელი, გულმოწყალება. ესაა, რაც მომწონს ადამიანშიც და სამყაროშიც" – ბესიკ ხარანაული.

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დღეს, პოეტ ბესიკ ხარანაულის დაბადების დღეა
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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