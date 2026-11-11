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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 14:18

მარიამ ლაშხი: ღმერთმა შეუნდოს (ვიდეო)

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

2 სტატია
ოპოზიციური 2
  1. TV პირველიოპოზიციური"ღმერთმა შეუნდოს" - "ოცნებაში" უპასუხეს ეპისკოპოსს, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებამ თავი ამოწურა
  2. ნეტგაზეთიოპოზიციური„უპასუხისმგებლო განცხადებაა“ – რას პასუხობენ „ოცნებაში“ მიტროპოლიტ იობს
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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