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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:45

ცოტნე ანანიძე: პოლიტიკური რესურსების სოციოლოგია და სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობა – ამგვარი განცხადებებით, NDI-ისა და IRI-ის მეუფე მივიღეთ

შეგახსენებთ, რომ 10 ნოემბერს ქადაგებისას მეუფე იობმა განაცხადა: "დღეს ვხედავთ, რომ ურწმუნოა ჩვენი ხელისუფლება, არაეკლესიური არის. დღეს მცდელობა არის ხელისუფლებისა და ეკლესიის შერწყმის".

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ცოტნე ანანიძე: პოლიტიკური რესურსების სოციოლოგია და სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობა – ამგვარი განცხადებებით, NDI-ისა და IRI-ის მეუფე მივიღეთ
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