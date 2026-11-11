ცოტნე ანანიძე: პოლიტიკური რესურსების სოციოლოგია და სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობა – ამგვარი განცხადებებით, NDI-ისა და IRI-ის მეუფე მივიღეთ
შეგახსენებთ, რომ 10 ნოემბერს ქადაგებისას მეუფე იობმა განაცხადა: "დღეს ვხედავთ, რომ ურწმუნოა ჩვენი ხელისუფლება, არაეკლესიური არის. დღეს მცდელობა არის ხელისუფლებისა და ეკლესიის შერწყმის".
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ცოტნე ანანიძე:
პოლიტიკური რესურსების სოციოლოგია და სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობა – ამგვარი განცხადებებით, NDI-ისა და IRI-ის მეუფე მივიღეთ.
შეგახსენებთ, რომ 10 ნოემბერს ქადაგებისას მეუფე იობმა განაცხადა: "დღეს ვხედავთ, რომ ურწმუნოა ჩვენი ხელისუფლება, არაეკლესიური არის. დღეს მცდელობა არის ხელისუფლებისა და ეკლესიის შერწყმის".
მისი თქმით, "განგაშის ზარი უნდა დავრეკოთ, რომ ასე გაგრძელება უკვე აღარ შეიძლება, ნუ, დავრწმუნდით იმაშიც, რომ მან თავისი შესაძლებლობა სრულად ამოწურა, ამ ხელისუფლებამ. როგორც მსოფლიოშია მიღებული, რომ იცვლება მთავრობები, ასევე უკეთესი უნდა ავირჩიოთ მომავალში. იმიტომ, რომ არ იგრძნობა ეროვნული ინტერესები, აღარ არის ქვეყანაში, გადაყვნენ ეკონომიკურ სიძლიერეს, რომ ეკონომიკურად გაძლიერდეს ქვეყანაო"
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